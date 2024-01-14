原标题：西藏电力装机容量中清洁能源占比超九成

新华社拉萨1月13日电（刘洪明、达珍）记者从国网西藏电力有限公司获悉，截至目前，西藏电力装机容量中清洁能源占比达91.44%，基本实现清洁能源供电。

近两年来，西藏大力发展水电、光伏、风电等清洁能源，有效缓解冬春季节缺电状况，越来越多的西藏高海拔偏远地区农牧民用上了稳定电力，经济社会发展用电需求得到快速释放。数据显示，目前西藏水电、光伏、风电装机容量占比分别为53.72%、36.32%、1.4%。

地处那曲市色尼区那曲镇的欧玛亭嘎风电场2024年1月1日正式投产发电，总装机容量100兆瓦，场址平均海拔4650米，为目前我国超高海拔地区建成投运的单机容量、装机规模最大的风电场。这一风电场每年可提供清洁电能约2亿千瓦时，节约标煤约6万吨，减少二氧化碳排放量约16万吨。

2023年12月底，位于山南市乃东区亚堆乡的华电西藏才朋光伏项目全容量并网发电。这一项目每年可发出清洁电能9000万千瓦时，减排二氧化碳9.2万吨，将大力缓解区域性、季节性电力供需矛盾。

记者了解到，“十四五”期间，西藏将积极推进百万千瓦级光伏基地和高海拔风电建设，有序推进“新能源+储能”试点示范，光伏太阳能力争装机容量突破1000万千瓦。

(责编：乔业琼、杨迪)

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