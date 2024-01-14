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南水北调工程2023年度调水任务超额完成

2024年01月14日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：南水北调工程2023年度调水任务超额完成

本报北京1月13日电 记者陈晨从中国南水北调集团有限公司12日召开的2024年工作会议上获悉，南水北调工程2023年度调水任务超额完成，中线一期工程调水74.1亿立方米，完成年度计划112%；东线一期工程向山东调水和东线北延工程向黄河以北调水分别为8.5亿和2.77亿立方米，各完成年度计划的100%和102%。南水北调东、中线一期工程水质全年稳定达标，中线干线水质I类地表水标准占比近90%，东线干线水质稳定在地表水水质Ⅲ类以上。2024年度调水已启动，东线一期工程首次把江苏、安徽增供水量纳入年度水量调度计划。

2023年，南水北调集团加快推进南水北调后续工程规划建设，深度参与《南水北调工程总体规划》修编，东中西三线后续规划逐渐明朗：东线北延巩固提升可研编制基本完成，组织开展东线二期可研深化和分期方案研究；中线引江补汉工程进入全面施工阶段；西线工程上线调水40亿立方米方案形成共识，力争尽快开工建设。此外，2023年，中国南水北调集团还积极参与国家水网构建，加快拓展涉水主业，加大科技创新力度。

2024年是南水北调东、中线一期工程全面通水10周年。据介绍，中国南水北调集团将聚焦服务国家战略，全面增强企业核心功能。强化一期工程运营管理，着力提高工程综合效益；加快推进东、中线一期工程管理标准化达标创建，强化输水过程管控，优化水量调度，统筹生产生活与生态供水，积极协调水源地保障可调水量，协调地方提高水量消纳能力，利用丹江口水库汛前消落时机加强中线供水，协调推进东线水量消纳，力争超额完成年度水量调度计划。加快后续工程规划建设，夯实企业发展的基本盘。积极参与国家水网建设，深入推进创新驱动战略，不断提升企业核心竞争力。

(责编：乔业琼、杨迪)
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