原标题：我国将加快推广低地板及低入口公交

新华社北京1月13日电（记者叶昊鸣）记者13日从交通运输部获悉，为加大适老化无障碍交通运输设备配置和改造力度，各地交通运输主管部门要督促运营单位加快推广应用低地板及低入口城市公共汽电车。

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国残疾人联合会、全国老龄工作委员会办公室印发关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知。根据通知，各地交通运输主管部门除了要加快推广应用低地板及低入口城市公共汽电车以外，还应在新购置地铁列车上设置列车轮椅区和固定轮椅的无障碍安全保护设施，新投入运营的客运船舶设置无障碍设施的应配备卧席客舱、无障碍公共厕所、轮椅停放专用区域，新投入运营的客运列车应配备行动障碍者座椅、卧铺、轮椅坐席、无障碍卫生间等设施设备，航空运输承运人应为具备乘机条件的残疾人提供机上专用窄型轮椅、带活动扶手座位、客机梯、升降设备等。

通知提出，既有公共交通运输工具具备适老化无障碍交通运输设备配置和改造条件的，应进行无障碍改造，逐步符合无障碍标准要求；不具备改造条件的，应当采取必要的替代性措施。各地要根据当地情况，推动建立城市无障碍公交导乘系统，规划配置适量的无障碍出租汽车。

据了解，低地板及低入口城市公共汽电车结构要求车体底盘高度低于原有车型，车门宽度大、台阶尽量少或者没有，车内设备配置科学合理，座椅布局更加宽敞、舒适，有效降低乘客上、下车难度，更加方便残疾人、老年人等群体乘车。

(责编：乔业琼、杨迪)

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