原标题：优势产业助推高质量发展

近日，福建省厦门市工信局公布2023年专精特新中小企业认定和复核企业（第二批）名单，厦门市义圆源科技有限公司等314家企业及通过复核的厦门四信智慧电力科技有限公司等84家企业为厦门市2023年专精特新中小企业（第二批）。

据了解，此次上榜的企业涵盖生物科技、电子信息、新能源等多个领域，其中不少企业是各个领域的“排头兵”。

经过长期发展，厦门在对外开放、产业发展、国资国企等方面都具备了一定的优势。在巩固提升的基础上，厦门加大力度推动这些特色优势转化为高质量发展的动力。

以港口为例，2023年，厦门港务物流依托厦门港务控股集团供应链服务核心体系和资源配置能力，集聚资源优势、凝聚发展合力，创新“场站+码头+航线”联动模式，进一步提升厦门港的市场服务能力，打响了港务跨境电商品牌。2023年全年，东渡跨境电商场站实现出口跨境电商货物年度目标完成率超300%。

厦门将持续推动港口高质量发展，把厦门国际集装箱干线枢纽港做大做强，推进跨境电商、离岸贸易、服务贸易等新业态新模式，打造一批金砖创新基地的旗舰型项目、标志性成果。

此外，厦门将进一步深化国资国企改革，增强国企核心功能，把已经做大的国企做优做强，推动更多国企进入世界先进行列。目前，厦门已有3家市属国企进入世界500强行列。（本报记者 马跃华）

(责编：乔业琼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经