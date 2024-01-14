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能源消费绿色转型稳步推进：绿电交易规模扩大 绿证核发“全覆盖”

人民网记者 杜燕飞
2024年01月14日09:06 | 来源：人民网
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近年来，在“双碳”背景下，我国可再生能源加快发展，已成为保障我国电力供应的重要力量。

国家能源局发布的最新数据显示，2023年我国可再生能源总装机达14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%，历史性超过火电装机。截至2023年12月31日，我国可再生能源年内发电量3万亿千瓦时，约占全社会用电量1/3；风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比重突破15%。

在此背景下，如何促进绿色清洁能源发电更多依靠市场机制实现更加高效、公平、合理发展，推动全社会绿色用能消费模式的转变，成为业内关注的热点。在这其中，绿电交易与绿证制度发挥着重要作用。

记者梳理，自2021年9月启动试点以来，我国绿电交易政策体系持续完善，越来越多的能源企业参与绿电交易，绿电交易市场规模持续扩大，市场更为活跃。

“绿电交易作为绿色电力市场的核心机制之一，通过市场化交易手段，将可再生能源发电企业直接与需求侧用户连接起来，有效推动了可再生能源利用的规模扩大和绿色发展。”中国能源研究会理事长史玉波表示。

中国电机工程学会副理事长姚强表示，对于新能源发电企业，绿电交易可以促进新能源消纳，同时获得绿电环境价值的收益。对于用电企业，参与绿电交易可以完成可再生能源消纳任务，树立企业绿色形象，生产具有绿色环境属性的产品，在对外出口或向有绿电消纳比例要求的采购方供货时增加竞争力。

在绿电交易规模持续扩大的同时，绿证核发进入“全覆盖”新阶段。绿证，即可再生能源绿色电力证书，是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，也是认定绿色电力生产、消费的唯一凭证。1个绿证单位对应1000度可再生能源电量。

近年来，我国出台了一系列政策推动建立并不断健全完善绿证制度。2017年，我国试行绿证核发和自愿认购制度，明确用户可通过购买绿证作为消费绿电的凭证。2023年7月，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发通知，对我国绿证制度进行了全面修订完善，明确由国家能源局负责绿证相关管理工作，对已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发“全覆盖”。

2023年12月，国家能源局召开绿证核发工作启动会，首批核发绿证约1191万个，涉及项目1168个、发电企业755家。其中，国家能源集团与德国工业企业巴斯夫特性化学品 (南京) 有限公司完成了新绿证交易第一单，获得全国首张新版绿证交易凭证。

日前发布的《我国绿电交易现状及重点问题研究》提出，加快构建电-碳市场协同体系，完善绿电交易、绿证交易和碳市场有机衔接；大力促进绿电消费，鼓励分布式可再生能源发电参与绿电交易；积极提高我国绿证国际认可度，着力提高绿电交易的合规性，营造支持绿电交易发展的法治环境，提升我国绿电市场化配置能力，探索将核电纳入绿电交易的方法路径。

姚强表示，绿电交易市场的建立可以实现“证电合一”，弥补绿证交易认可度低的问题，还可以为新能源发电企业和终端用户直接交易搭建桥梁，拓宽交易渠道，推动新型电力市场发展。

在一系列政策的指引下，越来越多的能源企业加大绿电交易，积极申领绿证，助力能源消费绿色升级。

“2023年，集团参与绿电交易在能源央企中位居前列，各子分公司绿电交易量均实现同比增长；推进绿证集约化管理，建设绿证管理信息平台，组织新能源企业实现绿证‘应领尽领’，分批次推进‘绿色国能走廊’‘绿色办公楼宇’以及各产业板块绿证交易工作，在央企中实现全产业100%绿电消费。”国家能源集团新闻发言人黄清日前在集团2024年工作会上表示，自绿证交易开市以来，累计申领绿证1830万张，并完成全额交易，兑现环境价值 5.6亿元。

(责编：乔业琼、吕骞)
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