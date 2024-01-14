原标题：新疆昌吉葡萄酒企业忙“订单” 力争实现首季“开门红”

中新网乌鲁木齐1月13日电 (成石麟)新年伊始，新疆昌吉州昌吉市多家葡萄酒生产企业增加人力、机械和运送车辆保障力度，加大葡萄酒订单生产、运送、销售力度，全力以赴冲刺全年生产目标任务，力争实现首季“开门红”，为昌吉市发展葡萄酒产业跑出“加速度”。

这几天，位于昌吉市滨湖镇友丰村的新疆华阳特酒业有限公司的葡萄酒生产车间格外忙碌，工人们正在全自动生产线前，满负荷生产一批运往四川达州和湖北武汉的高品质红酒，灌装装瓶、贴标装箱、入库外运，十分忙碌。

新疆华阳特酒业有限公司生产销售负责人赵玲说：“我们今天生产的这一款酒果香味浓郁新鲜，而且有淡淡的橡木味，元旦期间卖了六七百件，销售挺好的，很多客户都比较喜欢新疆的葡萄酒。”

据介绍，上述公司为了进一步提升企业生产加工能力，先后投入1500万元，进购了先进的葡萄酒压榨、加工设备，目前年生产各类酒品200吨，储藏各类酒品63吨，年销售各类酒瓶80吨，产值300万元。其副总经理康厚茂说：“今年的订单将有2万多件，产值800万元，我们从现在开始加大生产供应，确保如期完成订单实现‘开门红’，为昌吉市葡萄酒产业发展贡献力量。”

无独有偶，位于昌吉市六工镇四户坝村的新疆葡城酒业有限公司的葡萄酒库房里格外忙碌，工人们正忙着将一批干红葡萄酒进行搬运装车，准备通过专车配送运往福建省福州市进行销售。其库管员王亚楠说：“前两天拉了两三车，大概有七八百件，今天出库干红葡萄酒200件。”

新疆葡城酒业有限公司为了做大做强葡萄酒产业，该企业先后投入5700万元，对原有的加工压榨设备进行了升级改造，建设了2400平米发酵车间和2000平米生产车间，并安装了2条全自动流水线，生产加工能力得到了显著提升，年生产各类葡萄酒2000吨，实现销售额1300万元。

新疆葡城酒业有限公司总经理张希利说：“我们蒲城古堡葡萄酒主要销往北京、河北、四川、福建、广东。我们最近专门拿出了一个很好的方案，通过系列的措施，争取在2024年取得更好的成绩，要为天山北麓昌吉市范围的葡萄酒(产业)增添光彩。”

2023年，昌吉市大力发展有机果蔬产业集群。借助天山脚下北纬44度葡萄生长的黄金地带，大力发展葡萄酒产业，积极引导农业产业化龙头企业淘汰产量低、糖度差、效益差的酒葡萄落后品种，更新产量高、品质优、效益好的新品种，与此同时引导葡萄酒企业加大资金投入力度、加快科技创新力度和设备更新改造，积极研发葡萄酒新品种，提高葡萄酒的市场竞争力。

目前，昌吉市在三工镇、六工镇、滨湖镇等乡镇已累计建成印象戈壁、葡城酒业、华阳特酒业等农业产业化龙头葡萄酒企业9家，生产赤霞珠、干红、干白、桃红、白兰地等名优特红酒上百种，年加工量达到4000吨左右，不仅在疆内大型商场及超市销售，还销售到广东、福建、上海、四川、浙江等地。

(责编：乔业琼、杨迪)

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