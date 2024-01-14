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福建对共建“一带一路”国家外贸续增 “新三样”出口强劲

2024年01月14日09:32 | 来源：中国新闻网
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原标题：福建对共建“一带一路”国家外贸续增 “新三样”出口强劲

　　中新社福州1月13日电 (记者 龙敏)据福州海关13日通报，2023年，福建省对共建“一带一路”国家进出口达1万亿元(人民币，下同)，同比增长2.6%，占福建省进出口总值的51%，较2022年提升1.4个百分点。

　　据统计，2023年，福建省外贸进出口1.97万亿元，同比下降0.2%，其中，出口1.18万亿元，下降2.7%。从季度看，外贸规模逐季攀升，第四季度向好态势明显；从月度看，12月当月进出口1828.2亿元，规模创年内单月新高。

　　福州海关相关负责人称，福建省对外贸易顶住了外需走弱和高基数等多重压力，2023年进出口保持平稳发展，呈现“大盘稳”的基本特征和“结构优”的积极变化，特别是四季度向好态势明显。

　　锂离子蓄电池、太阳能电池、电动载人汽车等“新三样”出口动力强劲，成为福建省外贸进出口的新增长点。去年，福建省出口机电产品5185.2亿元，同比增长11.9%，其中“新三样”商品合计出口1365.6亿元，增长49.8%。

　　同时，福建省船舶出口呈现良好增长态势，全年船舶出口同比增长44.9%。

　　民营企业对外贸贡献度持续增强。2023年，福建省民营企业进出口1.15万亿元，同比增长4.7%，占同期福建省外贸进出口总值的58.5%。

　　新年伊始，福建从支持企业拓市场稳订单、推动各地稳存量促增量、加强出口风险保障等方面全力稳外贸，力拼首季度经济“开门红”。

　　福建省商务厅负责人表示，鼓励各地结合本地外贸实际出台政策，支持“新三样”产品扩大出口，支持跨境电商、市场采购、保税物流、二手车、易货贸易等新业态加快发展，培育外贸主体，积极扩大进出口。

(责编：乔业琼、杨迪)
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