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RCEP生效两年 湖北传统优势产业受益显著

2024年01月14日09:34 | 来源：中国新闻网
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原标题：RCEP生效两年 湖北传统优势产业受益显著

中新网武汉1月13日电 (武一力 陈兵 王艺霏)记者13日从武汉海关获悉，自2022年1月1日《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效至2023年12月底，武汉关区RCEP项下进出口享惠货值累计达55亿元，汽车、化工品、纺织服装等湖北传统优势产业受益显著。

进口方面，两年来，武汉关区RCEP项下享惠货值25.74亿元，税款减让2292.51万元，惠及进口企业84家，其中汽车零部件生产及配套供应企业有40家。

出口方面，RCEP为湖北省特色产品走出国门带来广阔商机。两年来，武汉海关共为企业办理RCEP签证(包括原产地声明)9734份，签证货值29.26亿元，签证货值前三位的商品分别为纺织品、化工品、鞋帽，惠及出口企业359家。

“RCEP生效后，我们企业竞争优势进一步凸显，订单量稳步提升。”美尔雅服饰有限公司服装事业部外贸负责人查敏说。

凭借海关出具的RCEP原产地证书，该公司出口日本的混纺女裙税率由最初的10%降至7.3%。

武汉海关关税处负责人表示，武汉海关将继续开辟惠企通道，持续引导关区企业用足用好各项政策利好和关税优惠待遇，助力企业加速融入RCEP超级“朋友圈”。

(责编：乔业琼、杨迪)
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