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北交所公司（企业）债券市场正式开市

姚均芳
2024年01月15日09:43 | 来源：新华社
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2024年1月15日，北京证券交易所公司（企业）债券市场正式开市，标志着高质量建设北交所迈出新步伐。

开市首日，北交所公司（企业）债券市场共上市3只企业债券，发行人分别为北京国资、京投公司、广州智都，债券发行规模合计24.8亿元。目前，北交所已初步形成包括国债、地方政府债、公司（企业）债，以及科创债、绿色债等10个专项品种在内的基础债券产品体系。

下一步，北交所将高标准推进债券市场建设，不断提升服务实体经济高质量发展的能力和质效。

记者：姚均芳

编辑：彭红、刘媛媛

设计：潘一景

新华社国内部出品

(责编：袁勃、赵欣悦)
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