叶昊鸣 王聿昊 樊曦

再过10天，春运即将拉开帷幕。

来自交通运输部的最新数据显示，今年春运期间全国跨区域人员流动量预计将达到90亿人次，创历史新高。

1954年，“春运”二字首次出现在媒体上。那时，春运的“主力选手”是学生、机关干部等，大家坐着绿皮火车，慢慢“颠”回家乡。

70年过去，人们乘坐的交通工具越来越先进、越来越多样，路途的时间越来越短，春运的新鲜事儿也越来越多。

作为疫情防控转段后的第二个春运，今年出行需求大释放。根据预测，今年春运铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将达18亿人次，与2023年相比，多2亿多人次。按一个人来回需要乘坐4次车计算，相当于多了5000万人口在流动。

解决几亿人同时出行的难题，靠的是更多新开的线路，更优化的出行时刻，以品质促提升，用速度换时间。

1月10日，我国铁路实行新的列车运行图，更好服务春运出行。成都到乌鲁木齐的单向旅行时间最长压缩9小时24分，长春到南宁最多可节省16小时19分……对于游子来说，回家的距离没有变，但家却感觉更“近”了。

让人人有更好的出行体验，是交通运输部门的追求。实行新的列车运行图后，在东北、西南、西北地区，铁路部门专门安排了20列乡村振兴旅客列车，增加脱贫县停站的频次，持续开好公益性“慢火车”，为推进乡村全面振兴提供更多支撑。

作为人类规模最大的周期性迁徙，如此大范围的出行，靠的是越来越发达的综合交通网络。

新年伊始，各地重大交通基础设施项目建设陆续提上议程。高速铁路网、高速公路网连片成群，民航建设持续推进，交通基础设施建设畅通区域发展“大动脉”、方便人民群众出行的同时，也成为拉动内需的“火车头”。

说完营业性客运量，再来谈谈非营业性客运量。

今年自驾出行可以说非常火爆，根据预测，高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量约有72亿人次，占全社会人员出行量的80%，是2023年同期的2倍多。

自驾出行成为春运出行的绝对主流，原因何在？

一方面，私家车保有量的攀升为自驾出行提供更多可能，导航技术的成熟发展为自驾出行保驾护航，越来越多的人愿意开车出门“兜兜风”。经济社会全面恢复常态化运行让人们旅游、休闲的愿望日益强烈，选择与亲友团聚的方式不再只局限于回到家乡，还可以走出家门、国门，去户外追寻“诗与远方”，去热门商圈“买买买”。

另一方面，公众自驾出行有了更多保障措施。今年春节假期小型客车免费通行时段为2月9日至17日，达9天，开车回家费用将更少；服务区停车、充电、加油、餐饮等服务管理持续提升，遇到应急突发事件，清障救援将更及时，开车回家更舒心。

春运，是续接百业振兴之势的起点。90亿人次的穿梭往返，呈现的是一个生机勃勃、拥有旺盛活力的中国。

新华社北京1月16日电

(责编：王震、陈键)

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