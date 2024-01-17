人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

90亿人次！“春运”里的活力中国

叶昊鸣 王聿昊 樊曦
2024年01月17日09:05 | 来源：新华社
小字号

再过10天，春运即将拉开帷幕。

来自交通运输部的最新数据显示，今年春运期间全国跨区域人员流动量预计将达到90亿人次，创历史新高。

1954年，“春运”二字首次出现在媒体上。那时，春运的“主力选手”是学生、机关干部等，大家坐着绿皮火车，慢慢“颠”回家乡。

70年过去，人们乘坐的交通工具越来越先进、越来越多样，路途的时间越来越短，春运的新鲜事儿也越来越多。

作为疫情防控转段后的第二个春运，今年出行需求大释放。根据预测，今年春运铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将达18亿人次，与2023年相比，多2亿多人次。按一个人来回需要乘坐4次车计算，相当于多了5000万人口在流动。

解决几亿人同时出行的难题，靠的是更多新开的线路，更优化的出行时刻，以品质促提升，用速度换时间。

1月10日，我国铁路实行新的列车运行图，更好服务春运出行。成都到乌鲁木齐的单向旅行时间最长压缩9小时24分，长春到南宁最多可节省16小时19分……对于游子来说，回家的距离没有变，但家却感觉更“近”了。

让人人有更好的出行体验，是交通运输部门的追求。实行新的列车运行图后，在东北、西南、西北地区，铁路部门专门安排了20列乡村振兴旅客列车，增加脱贫县停站的频次，持续开好公益性“慢火车”，为推进乡村全面振兴提供更多支撑。

作为人类规模最大的周期性迁徙，如此大范围的出行，靠的是越来越发达的综合交通网络。

新年伊始，各地重大交通基础设施项目建设陆续提上议程。高速铁路网、高速公路网连片成群，民航建设持续推进，交通基础设施建设畅通区域发展“大动脉”、方便人民群众出行的同时，也成为拉动内需的“火车头”。

说完营业性客运量，再来谈谈非营业性客运量。

今年自驾出行可以说非常火爆，根据预测，高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量约有72亿人次，占全社会人员出行量的80%，是2023年同期的2倍多。

自驾出行成为春运出行的绝对主流，原因何在？

一方面，私家车保有量的攀升为自驾出行提供更多可能，导航技术的成熟发展为自驾出行保驾护航，越来越多的人愿意开车出门“兜兜风”。经济社会全面恢复常态化运行让人们旅游、休闲的愿望日益强烈，选择与亲友团聚的方式不再只局限于回到家乡，还可以走出家门、国门，去户外追寻“诗与远方”，去热门商圈“买买买”。

另一方面，公众自驾出行有了更多保障措施。今年春节假期小型客车免费通行时段为2月9日至17日，达9天，开车回家费用将更少；服务区停车、充电、加油、餐饮等服务管理持续提升，遇到应急突发事件，清障救援将更及时，开车回家更舒心。

春运，是续接百业振兴之势的起点。90亿人次的穿梭往返，呈现的是一个生机勃勃、拥有旺盛活力的中国。

新华社北京1月16日电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家邮政局：保障年货寄递需求 维护快递员合法权益
　　人民网北京1月16日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室举行2024年春运形势及工作安排新闻发布会。会上，国家邮政局市场监管司负责人林虎表示，针对春运期间的业务运行特点，国家邮政局专门制定了保障工作方案，进行专项部署，全力保障年货寄递需求，同时切实维护快递员合法权益。…
2024年春运预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次
　　人民网北京1月16日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行2024年春运形势及工作安排新闻发布会。会上，国铁集团客运部主任黄欣介绍，今年春运，预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次，日均1200万人次。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部