“千团出海”助力企业拿订单拓市场
2024年01月17日09:07 | 来源：新华社
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新华社北京1月15日电（记者潘洁）记者15日从全国贸促工作会议上了解到，中国贸促会今年将开展“千团出海”行动，面向欧美、日韩、东盟、拉美等重要经贸伙伴，组织超过1000批次企业团组赴海外参展和考察洽谈，助力外贸企业拿订单拓市场。
“新疆贸促会赴乌兹别克斯坦办展，规格、规模、效应创多个‘历史之最’”“上海贸促会组织企业参加81个境外知名展会”“宁波贸促会举办‘甬通全球’系列境外展”…… 中国贸促会会长任鸿斌在会上说，2023年全国贸促系统累计在境外办展参展约900场，境外办展参展基本恢复到疫情前水平。
任鸿斌表示，今年中国贸促会将更加注重拓展海外市场，及时通报重点出访团组计划，组织各地区各行业企业广泛参与。同时，提升出国经贸展览管理和服务水平，加强海外市场信息服务，支持企业参加境内外展会，着力推动巩固外贸基本盘。
(责编：王震、陈键)
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