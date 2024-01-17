韩佳诺 申铖

新华社北京1月16日电（记者韩佳诺 申铖）国家税务总局发布新版《稳外贸稳外资税收政策指引》，在此前发布版本的基础上，对现行有效的相关税收支持政策和征管服务举措进行梳理更新，方便纳税人更好了解政策、适用政策，为外贸外资发展营造良好税收环境。

这是记者16日从国家税务总局获悉的。

国家税务总局政策法规司有关负责人介绍，新版《稳外贸稳外资税收政策指引》分为稳外贸政策和稳外资政策两大领域，共包括51项具体内容。其中，稳外贸相关税收政策包括出口货物劳务税收政策、跨境应税行为增值税政策、外贸新业态税收政策、出口退（免）税服务便利化举措等19项。稳外资相关税收政策包括鼓励外商投资税收政策等32项。

目前，新版《稳外贸稳外资税收政策指引》已在税务总局官方网站发布，纳税人可以登录查询适用自身发展的税收支持政策，充分享受政策红利。

(责编：王震、陈键)

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