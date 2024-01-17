科技日报讯 （记者史俊斌 通讯员李岳鹏）1月15日，记者从陕西省榆林市召开的陕北富油煤地下原位热解开采先导性试验项目成果发布会上获悉，陕西省煤田地质集团有限公司（以下简称“陕煤地质集团”）联合西安交通大学、西安科技大学等单位，在榆林市神木市大保当井田开展的这项先导性试验，打通了富油煤地下原位热解开采工艺流程，并于近日成功提取了全球第一桶原位热解煤焦油，实现了煤田采油从“0到1”的实质性突破。

富油煤是指焦油产率为7%到12%的特殊煤炭资源，具有煤油气复合属性，主要分布在我国西部地区。富油煤在地下原位隔绝空气条件下，可通过中低温热解优先提取国家紧缺的油、气资源，生成可替代无烟煤和焦煤的热解半焦。

中国工程院院士、西安科技大学教授王双明介绍，中国作为世界最大的能源消费国，缺油少气但相对富煤的基本国情，决定我国能源发展的首要问题是保障能源安全，煤炭产业的发展将逐渐向绿色低碳方向转型。

据悉，王双明院士团队长期致力于推动富油煤资源研究，坚持主张要“降煤、稳油、增气”。在他的推动下，陕煤地质集团的科研团队前期发布了陕西省富油煤开发潜力评价项目研究成果，表明陕西煤炭富油性十分突出，富油煤资源量居全国前列。此后，该团队又建成了世界第一个富油煤地下原位热解采油示范工程，并成功地将富油煤中蕴藏的煤焦油开采出来，最大限度实现了富油煤资源的“取氢留碳”。

(责编：王震、陈键)

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