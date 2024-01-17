科技日报北京1月16日电 （记者孙瑜）记者从北京证券交易所（以下简称“北交所”）获悉，北交所公司（企业）债券市场于1月15日正式开市，首批公司（企业）债券上市交易。

据了解，开市首日，北交所公司（企业）债券市场共上市3只企业债券，发行人分别为北京市国有资产经营有限责任公司、北京市基础设施投资有限公司以及广州智都投资控股集团有限公司，债券发行规模合计24.8亿元，当日合计成交2296.82万元。

北交所的数据显示，截至目前，北交所合计受理39单公司（企业）债发行，计划发行金额合计697.9亿元，募集资金将主要投向乡村振兴、农业现代化、医药产业等国家战略支持的领域。其中，计划发行金额为10亿元及以上的项目数量为25个，占比64%。

债券是证券交易所的基础品种，是服务实体经济直接融资的重要手段。2023年，北交所参与承接企业债并一体推进信用债市场建设。

北交所相关负责人介绍，目前，北交所已初步形成包括国债、地方政府债、公司债、企业债以及科创债、绿色债等10个专项品种在内的基础债券产品体系。下一步，北交所将围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，高标准推进债券市场建设，为服务实体经济高质量发展，支持国家重大战略、重大项目建设积极贡献力量。

(责编：王震、陈键)

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