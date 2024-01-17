科技日报北京1月16日电 （胡蓝月 记者付毅飞）记者16日从中国航天科工航天系统公司获悉，天目一号星座太阳同步轨道业务子星座已基本建设完成，可为数值天气预报系统和行业用户提供精细化卫星气象探测数据服务。

天目一号气象卫星由中国航天科工航天系统公司所属航天天目公司抓总研制，运行于520千米高度太阳同步轨道，目前全部23颗业务卫星运行稳定。1月5日发射的最新4颗卫星已投入业务运行使用，与其他在轨卫星组成太阳同步轨道业务子星座。

据悉，天目一号星座是我国首个兼容中国北斗、美国GPS（全球定位系统）、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略四大导航系统的北斗/GNSS（全球导航卫星系统）商业遥感探测星座。天目一号星座能实现“GNSS-R（全球导航卫星反演信号）、大气掩星、电离掩星”一体化探测，完成全天候全天时一体化探测，实时获取海面风场、海冰、土壤湿度，以及大气温度、湿度、压力、电离层电子密度廓线等环境要素。

北斗/GNSS遥感探测技术的工作原理是，通过给低轨卫星安装全球导航卫星信号接收机，获取被大气层、电离层折射和被地球表面反射的导航卫星信号，反演出地球大气层、电离层、海面等信息。

除了常见的可见光、红外、微波等探测手段，北斗/GNSS掩星探测技术是气象卫星探测的重要方式之一。风云三号系列卫星就搭载了全球导航卫星掩星探测仪，相关数据产品已在我国全球数值天气预报模式中实现业务化应用，并为国际多家数值预报机构提供服务。天目一号星座将成为风云卫星气象探测体系的有力补充。

目前天目一号星座数据已经实时推送至中国气象局，完成中国气象局业务气象数据产品业务准入，并应用于数值天气预报业务系统中。后续，航天系统公司还将部署低倾角子星座，加强关键地区探测，形成全球覆盖、中低纬加密大气海洋综合立体探测能力。

(责编：王震、陈键)

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