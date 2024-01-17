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我国成为首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家

操秀英
2024年01月17日09:17 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京1月16日电 （记者操秀英）国务院新闻办公室1月16日举行新闻发布会，介绍2023年知识产权工作进展情况。记者从会上获悉，截至2023年底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量达401.5万件，同比增长22.4%，成为世界上首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家。

　　国家知识产权局副局长胡文辉说，我国专利制度实施已近40年。40年来，特别是党的十八大以来，我国发明专利授权平稳增长，全社会创新活力持续迸发。在这400多万件有效发明专利中，高价值发明专利所占比重达到4成以上。中国已成为名副其实的知识产权大国，持续为全球创新发展贡献重要力量。

　　值得一提的是，我国国内高价值发明专利拥有量中，属于战略性新兴产业的有效发明专利达到116.6万件，同比增长22.5%，所占比重为70.0%，为重点产业创新发展提供了有力支撑。高价值发明专利平均维持年限达到8.4年，较“十三五”末提高0.3年，创新主体维持专利有效性的意愿不断增强。我国国内高价值发明专利中，实现较高质押融资金额的有效发明专利10.4万件，同比增长37.4%，知识产权助企纾困、为企赋能作用得到进一步发挥。

　　胡文辉介绍，国内有效发明专利中，企业所占比重超过七成，是推动创新创造的主要力量。国家高新技术企业、科技型中小企业拥有有效发明专利213.4万件，同比增长24.2%，占国内企业总量的近四分之三，达到73.4%。

　　同时，截至2023年底，长三角、京津冀、粤港澳大湾区发明专利有效量分别为130.8万件、70.3万件和67.2万件，合计占国内总量的65.6%，分别同比增长21.1%、21.0%和23.2%。胡文辉说，科技创新深度融入京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，成为推动产业经济发展的强劲引擎。

　　数据显示，2023年，我国授权发明专利92.1万件、实用新型专利209万件、外观设计专利63.8万件；我国受理PCT（《专利合作条约》）国际专利申请7.4万件；中国申请人提交海牙外观设计国际申请1814件。

(责编：王震、陈键)
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