自然资源部：对耕地保护突出问题实行一票否决
2024年01月17日09:27 | 来源：央视网
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自然资源部相关负责人表示，今年我国将开展耕地保护和粮食安全责任制考核工作，落实耕地保护党政同责，对耕地保护突出问题实行一票否决。
对存在耕地保护缺口且无法按时间表补齐的省份，将收取经济补偿，全部用于奖励超额承担任务的省份。
按照自然资源部工作部署，今年还将改革完善耕地占补平衡制度，把各类对耕地的占用统一纳入占补平衡管理，同时分类稳妥开展违规占用耕地整改复耕，合理安排时序，切实维护群众权益，严禁脱离实际搞“一刀切”。
此外，今年还要研究推动充分利用荒漠、戈壁等未利用地资源建设大型设施农业基地；推动东北地区新增耕地重大工程早日立项实施；推进盐碱地等耕地后备资源开发，试点在水资源条件较好的地区实行集中开垦。
最新数据显示，目前全国耕地面积达到19.14亿亩，为粮食产量连续9年超过1.3万亿斤提供了坚实基础。（央视新闻客户端）
(责编：王震、陈键)
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