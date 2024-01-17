人民网北京1月17日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室17日举行新闻发布会，介绍2023年国民经济运行情况。国家统计局局长康义表示，2023年中国经济主要预期目标圆满实现，交出了一份成色好、分量足的成绩单。

“对于过去一年的经济表现，可以概括为回升向好、成色十足、表现亮丽、殊为不易。”康义进一步介绍：

第一，回升向好。从经济增长看，去年我国GDP超过126万亿元，增速比2022年加快2.2个百分点。分季度看呈现前低、中高、后稳的态势，向好趋势进一步巩固。按照可比价计算，2023年经济增量超过6万亿元，相当于一个中等国家一年的经济总量。人均国内生产总值稳步提高，2023年达到89358元，比上年增长5.4%。从就业看，就业形势总体改善，全年城镇调查失业率比上年下降0.4个百分点，特别是农民工就业形势改善比较明显。从物价看，物价总体保持温和上涨，全年CPI上涨0.2%，核心CPI上涨0.7%。从国际收支看，全年货物出口增长0.6%，年末外汇储备超过3.2万亿美元。

第二，成色十足。去年一年统筹质的有效提升和量的合理增长，全国上下紧紧围绕高质量发展这个首要任务，推动经济在结构调整和转型升级中不断赢得优势，高质量发展成色更足。创新驱动发展战略深入实施，创新投入稳步增加。初步测算，2023年全社会研究与试验发展经费投入达到33278.2亿元，R&D经费投入强度达到2.64%，比上年提高0.08个百分点。在这一年里，一些重大科技创新捷报频传，特别是制造业高端化、智能化、绿色化发展扎实推进。经济结构优化升级，服务业和消费的经济增长主引擎作用更加凸显。2023年服务业增加值占GDP比重达到54.6%，比上年提高1.2个百分点；最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，比上年提高43.1个百分点。安全发展基础进一步巩固夯实，全年粮食产量比上年增长1.3%，原煤增长2.9%，原油增长2%，天然气增长5.8%。守住了不发生系统性风险的底线，确保了金融经济安全，民生保障更加有效，全国人均可支配收入比上年实际增长6.1%。

第三，表现亮丽。观察中国经济的表现，不仅要跟自己纵向比，也要跟其他国家横向比。2023年我国5.2%的经济增速不仅高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体中名列前茅。我国经济2023年对世界经济增长的贡献率有望超过30%，是世界经济增长的最大引擎。同时，在预计全球贸易下降的情况下，我国出口还实现了小幅增长，占全球市场的份额保持稳定。另外还有一点就是物价涨势总体温和，跟全球通胀居高难下、一些国家在抗通胀和稳增长之间艰难平衡，形成了鲜明对比。

第四，殊为不易。事非经过不知难。2023年世界经济低迷，国际格局复杂演变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。国内周期性、结构性矛盾比较多，自然灾害频发。在这种复杂情况下，取得这样的发展成绩更显得难能可贵。

“展望2024年，我们也要看到，当前外部环境依然复杂严峻，国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患依然较多，推动我国经济进一步回升向好，还要克服一些困难和挑战。我们要按照中央经济工作会议决策部署，有效应对这些困难、解决这些问题，不断推动中国经济行稳致远。”康义说。

(责编：杨曦、高雷)

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