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国家统计局：2023年高质量发展之路走得更加坚定、更加有力

2024年01月17日11:42 | 来源：人民网
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人民网北京1月17日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室17日举行新闻发布会，介绍2023年国民经济运行情况。国家统计局局长康义表示，2023年，各地区各部门在稳定经济运行上下了大力气，在推动高质量发展上更是没有松劲，我国经济较好实现了质的有效提升和量的合理增长，高质量发展之路走得更加坚定、更加有力。

康义表示，总结起来，可以用五个“进一步”来概括：

第一，现代化产业体系建设取得重要进展，发展动能转换进一步加快。现代化产业体系是高质量发展的重要基础，各地区各部门坚持科技创新引领现代化产业体系建设，扎实推进制造业高端化、智能化、绿色化转型，我国经济发展的新动能新优势不断壮大，现代化产业体系建设取得新进展。

第二，改革开放纵深推进，发展活力进一步释放。2023年，我国全力推动全国统一大市场建设，优化民营经济发展环境，继续打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，有效提升了经济发展的动力活力。截止到2023年9月底，全国登记在册的经营主体达到了1.81亿户，其中个体工商户达到1.22亿户。加快推进高水平对外开放，积极开展国际经贸交流合作，高质量共建“一带一路”，成功举办了进博会、服贸会、广交会，我国对共建“一带一路”国家进出口额增长2.8%。进博会按年计意向成交金额比上届增长了6.7%。

第三，绿色低碳转型持续深入，发展方式进一步转变。我国坚持在绿色低碳转型中推动经济发展，绿色生产方式和生活方式加快形成。积极构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系，能源消费结构持续优化。初步核算，2023年非化石能源消费占能源消费总量的比重，比上年提高了0.2个百分点。到2023年底，我国可再生能源发电装机容量占比超过总装机的一半，历史性地超过了火电。绿色低碳产品产量也在快速增长。2023年，新能源汽车比上年增长30.3%，产销量都是世界第一；电动载人汽车出口量增长67.1%。

第四，民生保障有力有效，人民生活进一步改善。增进民生福祉是发展的根本目的。2023年，城乡居民收入稳定增长，公共服务和社会保障水平不断提升，民生短板领域也在逐步加强，进一步擦亮了高质量发展的民生底色。居民人均可支配收入增长6.1%，其中，来自政府的社会救济和补助、政策性生活补贴、现金政策性惠农补贴等转移性支付增长10.3%。民生投入力度不断加大，电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长23%，农业投资增长9.3%，都明显快于全部投资。

第五，粮食能源安全保障能力提升，安全发展基础进一步夯实。2023年，我国在发展中较好保障了安全，在安全的基础上实现了向好发展。

“当然，我们同时也要看到，我国仍处在转变发展方式、优化经济结构、转变增长动力的攻关期，进一步推动高质量发展还需要克服不少困难和挑战。要深入贯彻落实中央经济工作会议精神，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，统筹高质量发展和高水平安全，不断实现经济质的有效提升和量的合理增长，把中国式现代化的宏伟蓝图一步一步变成美好的现实。”康义说。

(责编：杨曦、高雷)
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