人民网北京1月17日电 （记者申佳平）1月17日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家统计局局长康义介绍，2023年，我国工业生产稳步回升，全国规模以上工业增加值比上年增长4.6%。

据介绍，分三大门类看，2023年采矿业增加值增长2.3%，制造业增长5.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。装备制造业增加值增长6.8%，增速比规模以上工业快2.2个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长5.0%；股份制企业增长5.3%，外商及港澳台商投资企业增长1.4%；私营企业增长3.1%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车、发电机组（发电设备）产品产量分别增长54.0%、30.3%、28.5%。

2023年12月份，规模以上工业增加值同比增长6.8%，环比增长0.52%。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69823亿元，同比下降4.4%；其中11月份增长29.5%，连续4个月增长。

数据显示，2023年，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。

(责编：申佳平、高雷)

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