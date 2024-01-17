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工信部：去年我国造船三大指标国际市场份额首次均超过50%

2024年01月17日12:18 | 来源：人民网
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人民网北京1月17日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2023年1-12月，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；截至12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。以载重吨计1-12月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量分别占全球总量的50.2%、66.6%和55.0%，以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。

数据同时显示，2023年，我国分别有5、7、6家造船企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。全国造船完工量前10家企业集中度为58.4%，新接订单量前10家企业集中度为60.7%，手持订单量前10家企业集中度为59.2%，继续保持较高水平。

(责编：申佳平、高雷)
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