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中国联合航空全新品牌标识正式发布

2024年01月17日15:40 | 来源：央广网
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原标题：“天地联创，共享未来” 中国联合航空全新品牌标识正式发布

1月16日，中国联合航空举行了全新VIS发布会，以“C”为标识的全新品牌形象正式亮相，标志着中国联合航空在品牌建设道路上迈出了突破性的一步。此次发布会在北京大兴国际机场举行，线上同步开展直播。

中国联合航空新LOGO简洁而富有力量，沿袭了原品牌标识“CUA”中的核心元素C和U，两字母组合构成圆形，象征着团结和连接，也代表着流转和革新，彰显出创新求变、奋发有为的精神状态。新LOGO中“C”的三条弧线更代表着中国联合航空对社会、员工和客户三方的关注。

作为一家国有创新经济型航司，中国联合航空积极构建以大兴、佛山、成都、温州为支点地菱形航线网络，执飞122条航线，通达全国91个城市，目前机队规模60架、其中彩绘机队13架、年运输旅客超1000万人次。中国联合航空始终坚持“人民航空为人民”的初心，用创新驱动自我变革，打造新一代数据产品平台，不断推出“随机飞”“盲盒”等机票产品的迭代升级，为旅客出行提供多元、实惠的选择。

“升级后的品牌标识和形象将为中国联合航空注入新的活力和动力，推动公司不断提升自身服务水平，为旅客带来更加美好的出行体验。”中国联合航空相关负责人表示。

1月16日15点30分，中国联合航空全新涂装的KN5899航班飞往广州。通过直播连线，社会各界一同见证了中国联合航空全新起航的重要历史时刻。据悉，中国联合航空现已完成3架飞机的涂装换新，在保留现有的13架彩绘机外，全机队将结合原有涂装的喷涂更换周期实现“换装”。

2024年，中国联合航空将秉持真情服务理念，发挥品牌优势，积极拓展国内国际航线，计划新开北海、吐鲁番等热门旅游航线，以及日本福冈、俄罗斯海参崴等国际航线，努力建设“世界一流”的创新经济型航空公司。

(责编：董童、李源)
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