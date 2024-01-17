原标题：徐州华隆热电：废固改造引领绿色生态新篇章

近日，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》发布，《意见》要求强化固体废物和新污染物治理，加快“无废城市”建设。绿色发展是生态文明建设的必然要求，深化科技帮扶，大力推动科技成果转化落地应用，助力保障绿色低碳高质量发展。一直以来，徐州华隆热电以党和国家的政策为最高引领，深耕环保治理领域，积极推进环保项目，以科研成果转“废”为“能”，以工业创新理念为“绿水青山就是金山银山”构建绿色生态护城河，为美丽中国建设贡献绵薄之力。

华隆热电位于江苏省邳州市官湖镇工业园区，是一家专注于以煤及一般工业固废混燃供汽、发电为主要业务的热电公司。公司目前有2台75t/h循环硫化床锅炉及2台发电机组向官湖镇现有各板材企业集中供热，拥有热用户达120余家，每日平均用汽量800-1000吨，供热管道总长度33公里。运用经济有效的方法，最大限度地实现工业废物资源化、能源化。

为提高邳州市工业废弃物清洁化处置能力，华隆热电勇挑重担，敢于抢在先，走在前。2022年落地实施的工业废弃物清洁化处置技改项目，是江苏省第一个处理一般工业固废的热电联产项目，也是长江以北第一个一般工业固废能源化利用的热电联产项目，华隆热电由此成为国内第一家大比例混烧综合工业固废的技改热电联产企业。该项目旨在通过建设工业废弃物清洁化处置利用生产线，以废皮革、造纸厂下脚料、农林废弃物（树皮、地膜、菌料等）、废布条、城市污泥等为原料，利用公司现有循环硫化床锅炉进行焚烧，以达到减量化、无害化、能源化效能，实现节能减排目的。

2022年6月，华隆热电创造性的提出固废掺烧比例达到70%以上，这是目前全国第一个固废掺烧比例大于25%的燃煤电厂燃综合一般工业固废改造项目。投资4500万元建设节能环保技术改造项目，年处置一般工业固体废物约4.2万吨，可年节约煤炭用量约2.5万吨。技改项目所有设备及技术均由华隆热电团队自行研发，拥有自主知识产权、属国内首创。

“无废城市”是将固体废物对环境影响降至最低的一种先进的城市环境管理理念，华隆热电通过技术创新、模式创新、制度创新、管理创新和文化创新，将“无废城市”建设与城市管理深度融合，不断完善和强化固体废物源头减量，综合利用水平和比例不断提升，处置设施缺口不断完善，“无废”理念得到广泛认同，持续提升工业固体废物治理体系和治理能力。2023年，华隆热电强化制度、技术、市场、监管等保障体系建设，大力推进减量化、资源化、无害化，推进产业结构和能源结构调整，发挥减污降碳协同效应，助力提升徐州市固体废物综合管理水平，推动徐州市“无废城市”建设再上新台阶。

通过科技创新和环保理念引领，徐州华隆热电实现经济效益和环境效益的双赢，为推动我国绿色发展和生态文明建设做出了积极贡献。未来，徐州华隆热电将继续发挥自身优势和作用，为城市的可持续发展和美丽中国建设贡献更大的力量。（辛文）

(责编：曹淼、李源)

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