人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

汾酒股份公司获评国家级“绿色工厂”

2024年01月17日16:30 | 来源：人民网
小字号

近日，工业和信息化部办公厅印发《工业和信息化部办公厅关于公布2023年度绿色制造名单及试点推行“企业绿码”有关事项的通知》，公布2023年度绿色制造名单，山西杏花村汾酒厂股份有限公司荣获国家级“绿色工厂”称号。

据介绍，一直以来，汾酒坚持完整、准确、全面践行新发展理念，将“绿色酒都”作为重要奋斗目标，积极创建“绿色酒都”，构建起了从田间到餐桌的全产业链绿色保障体系，积极开展绿色低碳相关项目，完善能源管理体系，优化工艺工程、提高资源利用率，达到节能降耗、低碳环保、清洁生产的标准。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司相关负责人表示，公司从管理体系入手，将绿色可持续发展理念融入产品设计、生产节能、废弃物循环利用等每一个环节，取得了显著成效。2023年，为持续深入推进绿色汾酒建设，成立了创建绿色工厂领导小组，对近年来绿色发展成果进行了总结梳理，对绿色管理各环节进行了系统完善，正式向国家工业和信息化部办公厅申请，经第三方机构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等程序，顺利入选“绿色工厂”名单。

该负责人还提出，未来汾酒将继续践行工业绿色发展理念，充分发挥绿色制造的示范作用，通过持续不断实施绿色改造，培育绿色理念、推进绿色消费，探索中国白酒绿色酿造新路径，为企业发展注入可持续发展新动力。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 回升向好！10组数据速览2023中国经济年报
　　数据来源：国家统计局 设计制作：方红.…
工业生产稳步回升 去年全国规上工业增加值同比增长4.6%
　　人民网北京1月17日电 （记者申佳平）1月17日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家统计局局长康义介绍，2023年，我国工业生产稳步回升，全国规模以上工业增加值比上年增长4.6%。 据介绍，分三大门类看，2023年采矿业增加值增长2.3%，制造业增长5.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部