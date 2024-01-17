近日，工业和信息化部办公厅印发《工业和信息化部办公厅关于公布2023年度绿色制造名单及试点推行“企业绿码”有关事项的通知》，公布2023年度绿色制造名单，山西杏花村汾酒厂股份有限公司荣获国家级“绿色工厂”称号。

据介绍，一直以来，汾酒坚持完整、准确、全面践行新发展理念，将“绿色酒都”作为重要奋斗目标，积极创建“绿色酒都”，构建起了从田间到餐桌的全产业链绿色保障体系，积极开展绿色低碳相关项目，完善能源管理体系，优化工艺工程、提高资源利用率，达到节能降耗、低碳环保、清洁生产的标准。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司相关负责人表示，公司从管理体系入手，将绿色可持续发展理念融入产品设计、生产节能、废弃物循环利用等每一个环节，取得了显著成效。2023年，为持续深入推进绿色汾酒建设，成立了创建绿色工厂领导小组，对近年来绿色发展成果进行了总结梳理，对绿色管理各环节进行了系统完善，正式向国家工业和信息化部办公厅申请，经第三方机构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等程序，顺利入选“绿色工厂”名单。

该负责人还提出，未来汾酒将继续践行工业绿色发展理念，充分发挥绿色制造的示范作用，通过持续不断实施绿色改造，培育绿色理念、推进绿色消费，探索中国白酒绿色酿造新路径，为企业发展注入可持续发展新动力。

(责编：董童、李源)

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