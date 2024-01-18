王绍绍

刚刚过去的2023年，我国居民消费稳步扩大，生产供给稳中有升，市场需求持续改善，就业物价总体稳定，呈现经济回升向好、长期向好的基本趋势。

国家统计局数据显示，2023年社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%，为国民经济回升向好发挥了重要支撑作用。全国居民消费价格比上年上涨0.2%，核心CPI总体平稳，我国居民消费需求持续恢复。

中央经济工作会议提出，2024年着力扩大国内需求，要激发有潜能的消费。自2023年商务部提出“消费提振年”以来，全国各地区各部门以促进消费为主线开展行动，积极出台实施促消费政策，在中秋、国庆、双十一等节假日发放消费券，满足居民节日消费需求；针对不同消费项目推出优惠或发放补贴，提高居民消费能力，多措并举促进消费持续恢复和扩大。

今年以来，为激发大众消费热情，营造消费氛围，各地纷纷开展形式多样的消费促进活动，不断优化文旅供给，打造更具有市场吸引力的产品，为消费市场继续增添活力。

近日，四川“蜀里安逸”迎春购物月正式启动，包含驾享新生活、美好焕新家、缤纷好物荟、烟火巴蜀味、安逸耍巴蜀五大主题活动和多场特色消费活动等。在为期两个多月时间里，全省将累计开展超300场活动，发放9400万元文旅消费券。

在消费热情逐渐点燃的同时，消费新业态活跃、消费动能持续增强成为亮点。绿色消费、数字经济、冰雪文旅等消费增长点的出现为经济发展提供了新动力。

近年来，网上零售、直播带货等新服务模式较快增长，线上线下融合加快，为服务业发展注入新动力。数据显示，2023年全国网上零售额154264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%。我国电子商务依然保持较好发展势头，持续推动消费恢复增长。

截至目前，我国连续11年成为全球最大网络零售市场，电子商务成为数字化转型新引擎，国家电子商务示范基地带动形成服装、家具等30余个特色化数字产业带。

商务部新闻发言人束珏婷表示，电子商务已经成为数字经济中发展规模最大、覆盖范围最广、创业创新最为活跃的重要组成部分，在服务构建新发展格局中发挥了积极作用。

数字经济在线上蓬勃发展的同时，文旅消费正在线下掀起热潮。随着我国文化和旅游消费设施更加完善，消费环境更加优化，文旅产品和服务供给更加丰富，全国居民文化和旅游消费规模保持快速增长态势。其中，冰雪经济的持续升温对文旅消费影响显著，对经济增长的带动作用持续增强。

元旦假期，黑龙江省累计接待游客661.9万人次，同比增长173.7%，仅哈尔滨就收入近60亿、接待游客304.79万人次。专家表示，冰雪文旅的消费热度还将延续至春节。

哈尔滨火了之后，各地文旅开始“花式揽客”，国内很多城市有望在春节假期备受游客青睐。飞猪数据显示，泉州、珠海、佛山、北海、洛阳、宁波、台州、青岛、烟台、扬州等非省会城市的假期旅行预订量同比增速均超过20倍，或将成为春节期间大家比较关注的旅行目的地。

“近年来，冰雪休闲已从冰雪体育运动和娱乐项目的附加产品，逐步形成现代冰雪经济体系，成长为国家战略交汇点和地方社会经济发展新支柱。”业内专家表示。

中国旅游研究院数据显示，2022至2023冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数为3.12亿人次，冰雪休闲旅游收入为3490亿元，连续两个冰雪季实现了超过3亿人次的市场规模。预计2023至2024冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数将超过4亿人次，冰雪休闲旅游收入将达到5500亿元。冰雪运动的升温将进一步激发冰雪装备、冰雪运动基础设施、配套文旅服务等与冰雪消费相关产业的快速增长。

“冰雪经济和文旅消费能促进餐饮、购物等服务消费稳步增长，既可以有效促进国民经济企稳回暖，也能更好满足人民日益增长的美好生活需要。”中国社会科学院旅游研究中心主任宋瑞说。

(责编：方经纶、高雷)

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