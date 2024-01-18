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大力发展国货“潮品” 商务部组织开展2024年“老字号嘉年华”活动

2024年01月18日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者孙红丽）为推动老字号守正创新发展，大力发展国货“潮品”等新的消费增长点，商务部办公厅近日发布《关于组织开展2024年“老字号嘉年华”活动的通知》（以下简称《通知》），提出将老字号作为促进国货“潮品”消费的重要切入点，围绕“国货经典 潮品焕新”组织开展展会推介、街区嗨购、平台上新、创新赋能、交流集聚、国潮出海等系列活动，着力推动消费从疫后恢复转向持续扩大。

根据《通知》，活动主要内容包括：组织展览展示，加强宣传推广。充分发挥进博会、消博会、服贸会、数贸会等大型展会作用，组织老字号积极参展、集中亮相。

依托城乡网点，丰富消费场景。持续推进“老字号中华行”活动，推动老字号在相关街区、社区、景区集中入驻，提升国货“潮品”与历史文化资源融合联动水平。

联动网络平台，拓展销售渠道。支持电商平台和新媒体平台打造老字号专题，组织知名专家、网络达人前往老字号“探店直播”“种草打卡”，推出美食节、消费季等特色活动，以年轻人喜闻乐见的方式持续加大线上推广力度，推动国货“潮品”开拓消费群体，拓展线上渠道。

强化协同创新，助力提质升级。聚焦数字转型、品牌建设、产业投资等方面，组织老字号协同创新中心推出普惠性服务项目，支持金融机构推出老字号专属服务方案，推动老字号开发更多文化创意产品，“量体裁衣”赋能企业创新发展，促进国货“潮品”提质升级。

组织业内交流，促进集群发展。鼓励各地组织代表性老字号企业牵头、带动相关企业共同参与，打造品牌集群，支持国货“潮品”集聚发展。

推动出海发展，弘扬传统文化。鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场，探索与海外知名品牌开展深度合作，带动国货“潮品”走出国门。

《通知》强调，商务部组织有关方面确定了一批跨区域、全国性的重点活动，各地可结合工作实际组织老字号企业自愿参与，避免增加企业负担。要结合本地实际和促消费工作总体安排，因地制宜举办商品展销、技艺展示、文化体验等特色活动，着力畅通国货“潮品”流通渠道，营造便利消费环境。

(责编：孙红丽、高雷)
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