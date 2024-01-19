人民网记者 车柯蒙

2023年，全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元；

2023年，“税银互动”助力企业获得银行贷款2.84万亿元；

2023年，税务部门税费政策精准推送超6.7亿户（人）次……

一组组数据，是税费优惠政策落实落细的坚实印证，是税收营商环境不断改善的生动注脚，更是高质量推进中国式现代化税务实践。

2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，这背后，减税降费对于稳经济、稳预期发挥了至关重要的作用。在过去一年，税务部门发挥了税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

超2.2万亿元税收红利落袋 持续激发市场活力

2023年，全年组织各项税费收入31.7万亿元（已扣除出口退税，未扣除出口退税为33.5万亿元）；全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，有效助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。

过去一年，税务部门在依法依规组织税费收入，夯实财力保障基础的同时，确保各项税费优惠政策落实落细，推动经济回升向好。

2023年，国家激励企业加大研发投入的税收优惠政策不断“加码”：3月，国家将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，并明确作为一项制度性安排长期实施；在此基础上，进一步聚焦集成电路和工业母机行业高质量发展，对上述两个行业符合条件企业的研发费用加计扣除比例再提高至120%。同时，按照国务院部署，税务总局会同财政部在原有10月份企业所得税预缴申报和年度汇算两个时段享受研发费用加计扣除政策的基础上，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更早更及时地享受政策红利。

随着政策落实更加精准，政策效应逐步显现。从2023年企业所得税预缴申报情况看，企业累计享受研发费用加计扣除金额1.85万亿元，同比增长13.6%，其中制造业企业享受加计扣除金额1.1万亿元，占比近六成。与此同时，税收大数据显示，享受研发费用加计扣除优惠政策企业的利润率为7.4%，高出全部企业平均水平。

涉税经营主体是经济运行的一张“晴雨表”，也是感知市场温度的敏锐触角。国家税务总局发布的最新数据显示，2023年1至11月，到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体达1515.1万户，同比增长25.4%，两年平均增长11.9%。在2023年前11个月新办涉税经营主体中，当年即领用发票、有收入申报的税收活跃户达到1055.7万户，占比达69.7%，较上一年同期提高3.1个百分点，表明涉税经营主体活跃向好。

业界专家认为，真金白银的减税降费红利，有效增强了企业研发投入的信心和底气，为企业创新发展注入更大动能。

77项税费优惠政策予以明确 厚植经济发展沃土

1月18日召开的国务院新闻办新闻发布会上，国家税务总局新闻发言人黄运用十组税收数据展示我国高质量发展扎实推进成效。

第一，企业创新投入持续加力，申报研发费用加计扣除金额同比增长13.6%；第二，创新产业加快成长，高技术产业销售收入同比增长9.8%；第三，高端制造创新突破，装备制造业占制造业比重提高至44.8%；第四，数实融合加快推进，数字经济核心产业销售收入占全部销售收入比重达12.1%；第五，统一大市场建设进程加快，省际贸易额占全国贸易总额比重提高至42.7%；第六，三大动力源地区带动作用增强，销售收入占全国比重提高至54.1%；第七，产业绿色转型持续推进，高耗能制造业占制造业比重降至30.7%；第八，外资企业利润再投资稳定增长，享受递延纳税的再投资金额达1412亿元；第九，消费活力不断释放，商品和服务消费增长均在10%左右；第十，社会保障更加有力，社会保险费收入突破8万亿元。

当前，税务总局利用税收大数据构建高质量发展指标体系。十组税收数据反映出我国动能转换进一步加快、发展活力进一步释放、发展方式进一步转变。这背后，也凸显了我国结构性减税降费的精准性与针对性。

2023年以来，税务总局会同财政部等部门按照党中央、国务院决策部署，对77项延续优化完善的税费优惠政策及时发文予以明确，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，增强政策精准性和针对性，引导各类要素资源投向实体经济，进一步稳定市场预期。

在增强税费政策确定性方面，税务部门围绕延续优化完善的税费优惠政策，累计发布115个问题答复口径，统一各地操作，提高政策执行确定性；在增强税务执法规范性方面。税务部门修改完善《税收征管操作规范》，形成全国统一的税收征管操作标准；为增强税费服务的便利性，税务部门推进涉税事项“跨省通办”，在京津冀、长三角、成渝等区域试点基础上，自2023年4月起在全国推行企业跨区（省）迁移涉税事项便利化措施，优化迁移办理程序、压缩办理时间，为企业跨区（省）经营提供更多便利。

200余项改革举措先后推出 税收征管改革走深走实

2021年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》。三年来，税务部门持续推进税收征管数字化升级和智能化改造，不断完善精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，加快建设智慧税务，先后推出200多项改革创新举措，推动税收征管改革走深走实。

如今，已初步构建起优化高效统一的税费征管体系，实现征纳成本明显降低、征管效能显著提升。

2023年，在尊重企业意愿的前提下，税务部门利用税收大数据，主动为企业牵线搭桥，全年共帮助企业实现购销213亿元。聚焦缓解小微企业融资难，深化拓展“银税互动”，进一步降低中小银行参与门槛，全年助力小微企业获得银行贷款892.8万笔，贷款金额2.84万亿元。

与此同时，充分运用信息化手段，扎实推进智慧税务建设，推动办税缴费服务更智能，在电子税务局创新推出“新办智能开业”等场景，推广跨省异地电子缴税，2023年共办理跨省异地电子缴税业务71万笔，涉及金额844亿元，切实便利企业生产经营。推广非居民跨境线上办税，20多个国家（地区）172户非居民企业通过“非居民跨境办税”场景，便捷办理信息采集、申报缴税等业务，进一步优化纳税人跨境办税体验。

回顾过去一年，业界专家认为，税收在国家治理中作用更加凸显。

“2023年，中国经济税收领域重大事项多、涉及范围广、影响程度深，税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用更加凸显。”中国国际税收研究会会长、国家税务总局原副局长孙瑞标表示。

北京国家会计学院副院长、教授李旭红认为，税收作为调控宏观经济的重要手段，2023年重点从创新、协调、绿色、开放、共享等方面入手，为推动高质量发展提供了重要助力。

“在过去一年，税收政策和税收征管促进共享发展的水平再度提升。比如，提高‘一老一小’个人所得税专项附加扣除标准，有的放矢降低了中等收入群体的个人所得税负担，提高了我国税制的量能课税水平，从而加大了全民共享力度。”中国财政科学研究院研究员白景明表示。

(责编：方经纶、高雷)

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