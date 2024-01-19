人民网记者 车柯蒙

国家税务总局数据显示，2023年，全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，有效助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。

涉税经营主体是经济运行的一张“晴雨表”，也是感知市场温度的敏锐触角。谈及税费支持政策，经营主体相关负责人表示，2023年，在各项税费优惠政策的助力下，企业得以轻装上阵、发展壮大。

小微企业和个体工商户是民营企业的重要组成。2023年12月，财政部、国家税务总局联合发布《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引（2.0）》，梳理收录了2023年以来国家延续、优化、完善的支持小微企业和个体工商户发展的50项税费优惠政策。

减免小规模纳税人增值税、小微企业所得税优惠、创投企业税收优惠；扩大享受减半征收个人所得税的个体工商户的范围、对小微企业和个体工商户统一减半征收“六税两费”、提高从事个体经营的高校毕业生等重点群体税费抵减限额等……2023年，在我国延续、实施的税费优惠政策中，有多项向民营经济倾斜，以“真金白银”促进经营主体轻装上阵。

与此同时，为聚焦缓解小微企业融资难，税务部门深化拓展“银税互动”，进一步降低中小银行参与门槛，全年助力小微企业获得银行贷款892.8万笔，贷款金额2.84万亿元。

冬日暖阳下，背山面海的宁波石浦沙塘湾村民宿生意热火。“我们先后对沙塘湾村24户民居进行改造，建成一批精品民宿，带动村民们增收。”民宿管理公司的负责人聂文华表示，作为小微企业，企业近三年共享受各类税费优惠近10万元，2023年仅房土两税减免4.1万元。

酸菜是东北地区的特色名片。在吉林省，一家食品公司借助靖宇县矿泉城天然泉水的优势，生产的酸菜产品以酸香味醇远近闻名。“我们是一家新办企业，规模小、抗风险能力弱。公司成立之初，税务干部就主动上门辅导，帮助我们享受税费优惠政策。2023年，累计减免各项税费4.74万元。”该公司负责人蒋文宇表示。

2023年，国家激励企业加大研发投入的税收优惠政策不断“加码”，政策落实更加精准，政策效应逐步显现，真金白银的减税降费红利，有效增强了企业研发投入的信心和底气，为企业创新发展注入更大动能。

走进重庆市九龙坡西彭工业园区的一家轮毂制造公司，自动化生产线高效运转，作为一家高新技术企业，该公司每年在研发上投入上千万资金，税费优惠政策的支持让企业无后顾之忧。“2023年，公司享受先进制造业加计抵减增值税1150万元，全年享受研发费加计扣除额约1800万元，这些税费优惠的叠加享受，让公司有充足的资金用于生产研发。”该公司总经理曹平表示。

在山西，一家从事一次性防护手套产业省级的重点专精特新“小巨人”企业，在近年实现了对PVC手套产品的不断创新。“去年以来，我们享受高新技术企业研发费用加计扣除等税收优惠超5050.5万元，将这笔钱全部投入了产品研发，成功突破了技术瓶颈。”该企业负责人吴志刚告诉记者，目前公司24条PVC手套生产线已带动近2000人就业。记者了解到，接下来，公司每年在技术创新方面投入的费用将占销售收入的7%左右，“税惠政策支持—研发投入—效益提高—加大研发投入”的良性循环正逐步形成。

“先进制造业企业增值税加计抵减政策落地是我们提升自主研发创新能力的强劲动力。”近日，株洲某电力机车研究所有限公司副总经理李略向株洲市税务局写了一封感谢信，对税务部门用实际行动保障税费红利直达快享的工作表示感谢。他表示，2023年企业所及下属分子公司共计9家企业享受增值税加计抵减等税惠红利2亿余元，这些“资金活水”将帮助企业在新技术、新能源、新材料等高端产业加速实现技术和产品升级。

(责编：方经纶、高雷)

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