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北京进出口规模连续3年超3万亿元

2024年01月19日09:25 | 来源：新华社
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新华社北京1月18日电（记者吉宁）北京地区进出口规模连续3年突破3万亿元。北京海关发布最新数据显示，2023年，北京地区进出口规模达3.65万亿元人民币，较2022年增长0.3%。其中，进口3.05万亿元，与上年持平；出口6000.1亿元，增长2%。

从京津冀三地来看，2023年，京津冀地区进出口5.03万亿元，连续3年实现正增长。其中进口占全国进口总值的2成，包揽了我国一半以上的谷物、原油、天然气、飞机进口量，京津冀地区进口汽车量占到全国进口总量的2/3。

2023年，北京地区高新技术产品进口3412.8亿元，同比增长27%，首次突破3000亿元。与构建现代化产业体系密切相关的集成电路、集成电路制造设备、医药材及药品、航空器零配件进口提速，规模均创新高。从出口商品结构上看，2023年北京地区前5大出口商品是成品油、手机、钢材、集成电路、汽车零配件，合计占地区出口总值的55%。

2021年，北京地区进出口总值3.04万亿元，首次突破3万亿大关。2022年，北京地区进出口总值3.64万亿元。

(责编：王震、陈键)
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