人民网北京1月19日电 （记者李栋）据气象预报，目前，新一轮寒潮将于1月19日—23日自西向东影响我国中东部大部，并带来明显的降温、雨雪冰冻和大风天气，将对农业生产带来不利影响。对此，农业农村部下发通知，紧急部署防范应对工作，保障农业生产稳定和“菜篮子”产品市场供应。

据悉，此次雨雪天气过程覆盖范围广、降温幅度大、局部地区雨雪量大，易造成油菜、露地蔬菜、果树等作物受冻，设施大棚、禽畜圈舍损毁，畜禽、水产品生产受影响，鲜活农产品运输受阻。通知强调，各级农业农村部门要持续加力抓好各项措施落实，确保责任到人、措施到位，切实减轻灾害影响。

“针对本轮冷空气活动，菜农要及时调整农事管理，减少降温造成的生产损失。”农业专家表示，要通过多层覆盖、加强温室保温、棚膜加固等方式，避免大风降温为设施农业带来的损失。

通知要求，全面加强监测预警，及早落实防御措施。北方地区要加强冬小麦分类管理，确保安全越冬；加固农业设施，及时清除积雪，科学调控温度等。南方地区要落实在田作物防渍防冻措施，加强中耕培土，喷施叶面肥，及时清沟理墒、排涝降湿。加强种子、化肥、饲草料、疫苗、消毒剂等农业生产资料调剂调运。

春节将至，“菜篮子”产品稳产保供，即关系到农民的“钱袋子”，又关系到千家万户的食材供应。“要密切关注市场动态，做好产销对接服务，确保蔬菜收得上、存得住、销得出。”农业农村部相关负责人强调，可能因降雪导致运输受阻地区要适当增加“菜篮子”产品储备，大中城市要健全应急保供方案，完善应急保供生产基地、运销主体名录，提前做好供需对接、运力储备，提早安排应急保供蔬菜生产。同时，加强与有关部门沟通协调，畅通“绿色通道”，确保鲜活农产品不断档不脱销，确保生产稳定、供应充足、价格平稳。

(责编：方经纶、高雷)

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