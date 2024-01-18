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中电数据科学与智能工程研究院在京成立

2024年01月18日16:54 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者赵竹青）记者从中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）获悉，1月15日，中电数据科学与智能工程研究院（以下简称研究院）在北京揭牌成立，中国科学院院士梅宏被聘为研究院学术委员会主任。

中国电子科技委副主任朱立锋表示，数据作为数字经济的关键要素，其基础性、战略性作用日益凸显。在数据领域构建高水平研究院，是中国电子以科技赋能数据产业发展、服务国家数据战略的责任担当，布局数据与智能赛道的内生需求，也是整合数据领域优质科技创新资源、打造核心竞争力的必然选择。

研究院的定位，是统筹构建中国电子数据技术体系、整合数据应用板块科技创新资源的“总体院”，是开展原创性理论研究和技术应用创新、驱动科技成果转化的“策源地”。

中电数据科学与智能工程研究院院长陆志鹏介绍，研究院拟建成“一委一处五所两平台”的组织架构，由学术委员会、秘书处、研究所以及科创平台、测试验证两大平台共同组成。研究院将面向世界科技前沿、国民经济主战场和国家重大需求，聚焦数据产业发展面临的问题与挑战，以突破产业核心技术为使命，开展原创性理论研究和技术研发，构建产学研用深度融合的科技创新体系，在数据与智能领域打造具有全国影响力的创新平台和人才高地。

其中，学术委员会是研究院的学术指导机构，负责学术事务的评定和咨询，未来将做好理论与技术创新、科技创新平台建设、学术成果转化、高层次人才引育工作，帮助研究院加快构建高效协同的科技创新体系，促进产学研有效贯通。

研究院学术委员会副主任、清华大学电子工程系教授陶晓明表示，党中央一直以来都把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，中国电子作为中央企业，是国家关键领域科技创新的重要战略力量，成立中电数据科学与智能工程研究院，充分体现了中国电子加强基础研究，强化关键核心技术攻关，促进科技成果转化和产业化的决心。

朱立锋建议，研究院要勇于进行理论和技术创新，瞄准国际科技前沿，突破产业共性核心技术；积极建设科技创新平台，主动策划、争取、参与国家级科技项目，进一步推动产学研用协同创新；充分挖掘数据应用新场景、新模式，为业务拓展开辟新的产品方向。

(责编：赵竹青、高雷)
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