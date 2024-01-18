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“2024全国网上年货节”今天启动 将持续至2月17日

2024年01月18日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东18日在例行发布会上表示，“2024全国网上年货节”今天拉开帷幕，活动将持续到2月17日（正月初八）。作为“消费促进年”的首场线上重点活动，本届年货节，将把各地、各电商平台和商家的线上促销活动“串珠成链”“集链成群”，以更多更具特色的消费活动迎接龙年新春。

何亚东介绍，本届年货节的特点，可以概括为“三个三”：

一是顺应升级趋势，培育三大新型消费。数字、健康、绿色是消费的新趋势，也是各地活动主打的新理念。围绕数字消费，北京等地举办3C产品首发首秀、“科技年货节”等活动。围绕健康消费，上海等地针对冬天季节性需求，举办“超级假期”等活动。围绕绿色消费，各地引导电商企业加强“小份菜”供应，发布绿色包装倡议，倡导绿色环保的生活方式。

二是紧扣年节的需求，开展三大“新春焕新”促销活动。围绕家居焕新，天津等地开展家具家电直播专场、特卖补贴等活动。围绕国潮焕新，浙江等地开展“非遗年货节”等活动，推出更多国货“潮品”。围绕场景焕新，陕西等地开展“夜长安潮长安”等活动，全方位提升消费体验。

三是联通城乡内外，打造三大“数商迎春”特色专题。围绕数商兴产专题，江西、山西开展“数商新消费”“连播不停歇”等活动，发挥好电商特色产业集群效应。围绕数商兴农专题，福建、新疆、甘肃开展“八闽直播”“金桥线上购”“云品甘味”等活动，方便消费者云上逛大集。围绕数商兴贸专题，广西、河南举办“东盟电商主题周”“万国优品”等活动，让消费者有更多选择。

“目前，各类精彩纷呈的活动已经陆续上线，欢迎大家关注。”何亚东说。

(责编：孙红丽、高雷)
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