人民网北京1月18日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，近日，商务部集中发布了47项自贸试验区制度创新成果，包括第五批23项“最佳实践案例”、第三批24项部门推广改革试点经验，供各地在相关领域深化改革、扩大开放工作中借鉴推广。

这些案例和经验反映了近年来各自贸试验区立足战略定位和特色优势，聚焦体制机制障碍、产业发展瓶颈和经营主体诉求，大胆探索、勇于实践，在制度创新上取得的最新成果，有利于带动各地进一步创新监管方式、优化政务服务、深化贸易便利化改革、培育特色优势产业，服务构建新发展格局。

“最佳实践案例”重点包括四个方面：一是贸易便利化领域，包括跨境电商出口退货“一站式”监管新模式、综合保税区一线进区货物“即到即入”新模式等案例。二是政府职能转变领域，包括企业登记业务“智能表单”新模式、企业许可“无感续证”等案例。三是要素资源保障领域，包括“土地超市”全生命周期管理模式、跨境贸易投资便利化集成创新等案例。四是产业高质量发展领域，包括大企业开放创新中心计划、科技创新“五力”新模式等案例。

部门推广的改革试点经验主要聚焦五个领域：一是外资准入领域，放宽小麦新品种选育和种子生产中方股比要求，持续推动缩减外资准入负面清单。二是科技创新领域，推动建设世界一流新型研发机构，南北共建飞地产业创新园区。三是环境保护领域，探索建立碳资产综合监测管理模式，创新生态环境正面清单等。四是交通运输领域，实施船舶安全管理体系“就近审核”，推动国际船舶登记入级管理集成创新。五是金融领域，适度简化银行业保险业市场准入，允许非投资性外资企业境内投资，推进资本项目收入支付便利化等。

截至目前，国家层面已累计推广349项自贸试验区制度创新成果，对于各地推进高水平开放、完善市场经济基础制度、推动高质量发展发挥了重要示范引领作用，形成了自贸试验区改革红利共享、开放成果普惠的良好局面。

(责编：孙红丽、高雷)

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