人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家发展改革委副秘书长、国民经济综合司司长袁达表示，下一步，国家发展改革委将全面稳慎评估政策效应，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措。

“开展宏观政策取向一致性评估是宏观调控的重要创新，是加强政策统筹协调的重要手段。”袁达介绍，2022年，国家发展改革委牵头建立了政策文件评估机制，开展新出台政策与宏观政策取向一致性评估工作，国务院各部门出台文件凡涉及宏观经济稳定和市场预期稳定的，均需送国家发展改革委开展宏观政策取向一致性评估。重点评估政策文件是否符合党中央精神、是否会对经济产生收缩性抑制性影响、是否会对社会预期产生不利影响等，及时提出评估意见，促进政策形成组合效应。评估工作开展以来，在各有关部门的支持配合下，各项政策的协同性明显提升，与宏观政策取向的一致性不断增强。

袁达表示，同时也要看到，当前社会预期偏弱，强化政策统筹的重要性进一步凸显。中央经济工作会议要求增强宏观政策取向一致性，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。下一步，国家发展改革委将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，高质量做好宏观政策取向一致性评估工作。

一是健全完善评估机制。在总结近两年宏观政策取向一致性评估工作基础上，提出进一步强化评估的要求，明确评估范围，完善评估流程，科学精准评估包括非经济性政策在内的政策影响，更好服务高质量发展大局。

二是全面稳慎评估政策效应。从严从细把关各项政策对经济总量和结构、供给和需求、行业和区域、就业和预期等的影响，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措。全面精准分析系列政策的叠加效应，进一步强化政策协调和工作协同，切实防范“合成谬误”。

三是强化政策实施过程中的一致性。推动相关部门科学研判形势变化，抓好政策出台窗口期；切实强化预期管理，充分征求意见建议，合理设置政策过渡期，确保各项工作充分衔接、有序推进；加强政策实施过程中潜在风险的分析研判，防止层层加码、“一刀切”等问题，促进政策最终效果符合党中央决策意图。

袁达同时指出，国家发展改革委将持续强化经济形势分析，加强经济监测预测预警和政策预研储备，打好宏观政策组合拳，进一步提升宏观调控前瞻性、科学性、有效性，不断巩固和增强经济回升向好态势。

(责编：申佳平、高雷)

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