人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社介绍，将推动利用外资高质量发展，其中要抓紧出台政策，修订全国版外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施。

刘苏社介绍，近年来，我国深入推进高水平对外开放，出台实施了一系列稳外资政策举措，外商投资环境不断优化。在全球跨境投资活跃度不足的大背景下，2023年前11个月，我国实际使用外商直接投资规模仍保持历史高位，新设外资企业数同比增长36.2%，高技术制造业引资保持增长态势。

刘苏社指出，按照中央经济工作会议部署，国家发展改革委将会同有关方面，以制度型开放为重点，聚焦投资、贸易、金融、创新等领域，推动建设更高水平开放型经济新体制，实施高水平投资贸易自由化便利化政策，持续做好“引进来”“走出去”两方面重点工作。

在“引进来”方面，国家发展改革委将坚持从出台政策、优化服务等方面发力，推动利用外资高质量发展。

一是抓紧出台政策。修订全国版外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施。加快推动出台实施吸引和利用外资的综合性政策，通过加大支持保障政策力度、对接高标准国际经贸规则等一揽子务实举措，着力解决外资企业面临的难点堵点问题。

二是加快项目落地。近年来，积极发挥重大外资项目工作专班作用，先后推出7批重大外资项目。前6批40个项目完成投资730亿美元，其中23个项目全面或部分投产，部分项目是相关外资企业最大的海外投资项目或生产基地。第7批11个项目计划总投资超过150亿美元，涉及生物医药、汽车制造、新能源电池、化工等多个领域。

三是持续优化服务。统筹协调解决项目落地涉及国家层面的用地、用海、环评、能耗等问题，抓紧推进重大外资项目加快落地实施。此外，将举办国际产业投资合作系列活动，搭建跨国公司和地方投资对接平台；完善外资企业直接联系机制，及时回应关切、解决诉求、提供服务。

刘苏社表示，在“走出去”方面，国家发展改革委将与合作国有关方面加强政策沟通和对接，深化“一带一路”产能合作、第三方市场合作、基础设施互联互通合作、民生项目合作，指导企业按照市场原则、国际惯例，持续打造优质标志性工程和“小而美”项目，实现优势互补、互利共赢，让合作成果更好惠及各国人民，为促进世界经济发展繁荣作出更大贡献。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经