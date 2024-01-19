新华社杭州1月18日电（记者黄筱）在1月17日举行的2023浙商年度主题大会上，浙江省工商联发布2023年度浙江省万家民营企业评营商环境调查结果，浙江省设区市营商环境企业满意度综合前六强分别为杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、金华。

2023年8月以来，浙江省工商联组织相关调查工作，覆盖浙江省11个设区市、90个县（市、区），由民营企业线上填报，回收有效问卷17300份，样本企业涵盖机械制造、纺织服装、软件服务等25个行业。其中，中小微企业占比超过95%。

评价方法采用全国工商联现行评价指标体系，包括要素、政务、市场、法治、创新等五大环境，以企业填报数据与经济社会发展指标相结合的方式，并委托第三方机构分析评价。

调查结果显示，82.8%的样本企业认为民营经济发展的氛围越来越好，95%的样本企业对发展前景持乐观态度。

在政商关系方面，政府诚信履约情况、公职人员与企业规范交往的认可度较高，99.8%的样本企业没有遇到过乱收费、乱罚款、乱摊派情况。

在市场准入方面，近五成样本企业认为投资门槛较上年度有所降低，包容审慎监管、多部门联合检查的满意度评分较高。

在创新政策方面，高新技术和“专精特新”企业扶持政策、研发费用加计扣除政策的满意度评分较高。同时样本企业对创新人才引培力度、创新人才管理措施认可度较高。

受访样本企业还提出最期待改善的若干领域，分别是增强交通物流保障能力、更加及时有效落实涉企政策、市场监管张弛有度、更大力度保护企业合法权益、加大对民营企业科技创新支持力度。

(责编：王震、陈键)

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