吴涛

“濒江之人，好踏浪翻波，名曰‘弄潮’。”2023年，在汽车百年变局的“新四化”浪潮里，中国汽车迈入年销售3000万辆时代，雄踞全球第一。记者以一家企业为样本，探究在汽车行业革命浪潮中，中国汽车企业的改革转型和高质量发展之路。

全球“仅此一座”的新能源汽车灯塔工厂

2023年12月14日，广汽埃安智能生态工厂，入选达沃斯世界经济论坛（WEF）“全球灯塔网络”，成为全球仅此一座的新能源汽车灯塔工厂。

所谓“灯塔工厂”是指在第四次工业革命背景下，将数字化生产技术由小范围试点推向大规模应用并获得巨大财务收益的成功企业，代表了当今全球制造业智能制造和数字化的最高水平。所谓灯塔，意为引领全球制造企业发展趋势的“灯塔”。

据广汽埃安负责人介绍，广汽埃安智能生态工厂部署了40+项工业4.0范例，可为客户提供10万多种个性化选装方案，25种车色定制化混线生产，并确保整车能按时按量交付。全自动化生产线支持定制化产品与现货产品混合生产，每53秒便能下线一辆定制化新车。在可靠性方面，埃安工厂实现研—产—供—销全生命周期质量管理，逼近零缺陷。

这是近年来广汽集团不断推进制造智能化的又一新案例。广汽集团总经理冯兴亚说，从工厂到产品，从零部件到整车，从研发到系统，公司正全力布局“智能”产业链。2022年，广汽埃安第二智造中心和广汽丰田第五生产线先后建成投产，广汽还启动了总投资额109亿元的因湃电池工厂项目，并积极布局上游锂矿。持续加大研发投入，深耕“智能”领域，覆盖从整车及零部件研发到生产制造的全产业链。广汽研究院作为广汽智脑，成立至今已经布局了几乎所有与智能体验相关的领域：不仅在应用端持续创新，还进行底层架构研发和流程体系构建。

近年来，广汽集团已陆续推出星灵电子电气架构以及基于该架构的普赛操作系统和全新的ADiGO智驾互联生态系统等智能化产品。广汽集团表示，到2025年，广汽智能驾驶将覆盖更多场景，在高速公路、限定场景的城市道路、停车场等，实现高阶智能驾驶体验。

在业内人士看来，这也是中国企业在智能制造领域的成功案例。汽车是工业的集大成者，在过去的工业革命历史中，美国福特的流水线、日本丰田的精益生产等引领了世界潮流。在工业4.0时代，中国作为全球智能制造业的新兴大国，迎来了自己的机遇。尤其是在新能源汽车领域，中国更是引领全球趋势。

全球产销最快破百万纯电汽车品牌

在广东，创新驱动已成为企业高质量发展的共识。从全球产销最快破百万纯电汽车品牌到自主品牌大幅增长，一个个活生生的案例，正讲述着创新驱动力的故事。

1月5日广汽集团发布公告显示，2023年全年集团累计生产汽车252.88万辆、销售汽车250.50万辆，同比分别增长1.97%和2.92%。其中新能源汽车销量持续大幅增长，全年销售549602辆，同比增长77.55%。自主品牌销量创历史新高，全年销售约89万辆，同比增长近40%。

据广汽集团介绍，2023年广汽埃安累计销量超过48万辆，同比增长77.02%。2023年12月28日，成立4年8个月的广汽埃安达成累计产销百万，成为全球产销最快破百万的纯电汽车品牌。

持续不断的创新，是取得这一成绩的重要原因。广汽埃安总经理古惠南说，广汽埃安科技创新取得密集突破，推出了夸克电驱、5C闪充技术、最安全弹匣电池2.0，星灵电子电气架构、ADiGO5.0智驾互联生态系统等；自建电池生态工厂因湃已实现投产，全面打通上游原材料、研发、制造、电池回收及梯次利用在内的能源生态产业链布局；全栈自研的AIONLXL4Robotaxi无人驾驶车进入车规级前装测试状态……截至2023年底，广汽埃安已成为电池全栈自研自产的主机厂，并且形成了汽车能源的生态闭环。

作为广汽集团自主品牌“双子星”之一的广汽传祺在2023年全年销量实现406505辆，同比增长超过12%。广汽传祺负责人说，在一系列的科技创新加持下，2023年广汽传祺MPV热销市场，全年销量达164159辆，同比增长59%，销量排名中国MPV市场第一。截至2023年年底，传祺MPV市占率近20%，用户突破50万，位居中国MPV品牌前列。

“目前，广汽集团已围绕智能网联新能源汽车关键核心技术研发取得多项重大进展，包括固态电池、电子电气架构、AI大模型平台等，相关技术成果已先后投入产业应用，实现了强有力的创新驱动发展。”冯兴亚说。

从“零碳工厂”到“净绿发展”

2022年广汽埃安智能生态工厂实现了全年零碳排放，正式获得广州碳排放权交易中心出具的碳中和认证证书，成为名副其实的“零碳工厂”。

近年来，广汽集团积极落实国家“双碳”战略，坚持低碳、可持续发展。2021年广汽提出2050年实现产品全生命周期的碳中和的目标，并提出建立广汽集团首个零碳工厂的目标。

以此为目标，广汽集团在实行电动化措施以外，还系统推进绿色采购、绿色制造、绿色回收，形成从研发到生产、从购买到使用的全链条绿色低碳新生态。

截至2022年底，该集团已投入使用光伏发电装备合计达102万平方米，年发电量近1亿度。

在2023年底的广州国际车展上，广汽提出了“智净新出行”的出行蓝图，全面进入智电新阶段。广汽集团负责人说，在研发企划和制造环节，广汽研究院成功实现国内首款氢内燃机点火，开展氢燃料电池和混动技术研发和应用，发布广汽ERA智净旗舰氢电概念车；广汽旗下整车企业把握新能源汽车发展趋势，推出一系列新能源产品，包括广汽埃安旗下国内首款规模量产纯电超跑Hyper SSR、中大型豪华纯电SUV昊铂HT等车型。

同时，“我们致力于加快能源生态产业链布局，完成能源生态产业闭环。2023年12月因湃电池工厂竣工，迎来了广汽埃安能源生态圈闭环的最后一块拼图。”古惠南说。

受访人士表示，在新发展理念指引下，我国制造业绿色化发展不断推进，汽车制造作为产业链最长的行业之一，在绿色发展中当仁不让。企业从生产制造的“零碳工厂”到全过程碳足迹的“净绿发展”的转变，体现出我国绿色发展正不断向更高、更深发展。

(责编：王震、陈键)

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