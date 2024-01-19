科技日报北京1月18日电 （记者操秀英）18日，在中国海油广东大鹏液化天然气接收站（以下简称“大鹏接收站”），全国首个液化天然气冷能养殖示范项目正式出鱼。该项目试验期投放的红鱼、笛鲷类鱼种在40天的试养观察期内各项生长生理指标稳定，已完全适应养殖水体环境，预计年产量可达10万斤。该示范项目的成功应用，标志着国内液化天然气行业在探索绿色发展新路径、建设现代化“海洋牧场”方面迈出了新的步伐。

据介绍，液化天然气气化外输时会将巨量的冷能排放到海水中，造成极大的能源浪费。大鹏接收站是国内液化天然气供应量最大的接收站之一，2023年，该站冷能处理量超800万吨。广东大鹏液化天然气有限公司总裁郝云峰介绍，液化天然气与海水换热后，海水水温会降低5℃左右，根据不同季节一般保持在15℃至25℃之间，非常适宜高经济价值鱼类生长，是南方海域非常稀缺的冷水资源。中国海油创新利用冷能资源，在液化天然气接收站内建设一个现代化的冷能养殖区。该项目建立了一套科学、立体的循环活水养殖系统，整个过程不会对海洋环境造成破坏。

据了解，中国海油冷能利用技术团队对本次养殖试验项目开展了全生命周期的技术监测，针对接收站开架式气化器冷排水量不稳定等问题，进行了大量的养殖工艺模拟，比选出最优的供冷工艺。同时，考虑高经济价值类冷水鱼对水温的敏感性，技术团队开发了基于液化天然气冷能的水温调控系统，设计出更具适用性的站内冷能养殖改造设计方案。

据深圳市水产行业协会种业分会秘书长曹跃明介绍，在大鹏接收站内低温海水生长的海产品不需要再投放任何鱼药或其他添加物，可以确保海产的高品质。试验项目的经济效益十分可观，这批高价值海产品的市场售价每斤在百元以上，通过冷能养殖方式综合成本还能降低30%。

该项目产生的环境效益也十分显著。据测算，1立方米海水温度降低5℃需要消耗5.8千瓦的能量，养殖项目利用的冷能相当于每年为社会节约用电197万千瓦时、减排二氧化碳1800吨。

(责编：王震、陈键)

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