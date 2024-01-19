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以精准结构性减税降费激发创新活力

刘 垠
2024年01月19日09:32 | 来源：科技日报
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近日召开的中央经济工作会议指出，“落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展”，并在深化重点领域改革中明确“要谋划新一轮财税体制改革，落实金融体制改革”。如何贯彻落实这些重要部署，税费制度改革又将怎样助力高质量发展？国家税务总局有关负责人日前接受了科技日报记者采访。

以“真金白银”助力企业创新

直面“落实好结构性减税降费政策”的要求，国家税务总局政策法规司司长戴诗友表示，2024年，税务部门将全面贯彻中央经济工作会议精神，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，落实好结构性减税降费政策，增强政策精准性和针对性，支持企业增加研发投入，引导各类要素资源投向实体经济。

最新数据显示，2023年，全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，有效助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。

国家税务总局所得税司司长王世宇说，企业是技术创新的主体，真金白银的减税降费红利对企业创新发展的支持显而易见。下一步，税务部门将认真落实支持科技创新的税费优惠政策，畅通“政策红利引导——研发投入增加——产品质量提升——企业效益增加”的链条，强化企业科技创新主体地位。

具体将通过三方面发力，一是要持续加大支持科技研发税费优惠政策落实力度，坚持把研发费用税前加计扣除比例提高至100%的政策作为制度性安排长期实施，增强科技研发税收优惠的确定性；二是要持续激发企业科技创新主体的积极性、主动性，以税费优惠政策引导企业走自主创新之路，逐步形成覆盖企业成长和创新全生命周期的税费政策支持体系；三是要持续优化科技成果转化的政策环境，探索丰富针对研发成果收益的税费优惠政策，鼓励产学研深度融合和创新科技成果转化。

结构性减税降费政策重点支持的另一领域是制造业。国家税务总局货物和劳务税司司长谢文说，将科学谋划、精准施策，确保面向制造业企业的政策红利精准直达快享。一方面，持续优化“政策找人”工作机制，加强宣传辅导，积极帮助制造业企业向高端化、智能化、绿色化转型升级。另一方面，健全完善七部门常态化联合打击虚开骗税工作机制，狠打骗享行为。

以科学的财税体制助力高质量发展

谈及中央经济工作会议提及的“要谋划新一轮财税体制改革”，戴诗友认为，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障，也是服务中国式现代化、推进高质量发展的重要支撑。

“我们所有的税费制度改革都务必锚定中国式现代化，围绕高质量发展这一首要任务来谋划推进。通过改革来建立现代税收制度，优化税制结构，进一步理顺政府与市场的关系，进一步理顺中央与地方财政关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。”戴诗友指出。

2024年，税务部门将持续推动健全完善绿色税制体系，持续完善“一带一路”税收征管合作机制，不断加强税收多边合作平台建设，进一步优化“税路通”跨境服务品牌，为推动高质量发展贡献更多税务力量。

值得关注的是，贯彻落实好“要谋划新一轮财税体制改革”，深化推进税收征管体制改革势在必行。国家税务总局征管和科技发展司司长练奇峰介绍，税务部门持续推进税收征管数字化升级和智能化改造，不断完善精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，加快建设智慧税务，初步构建起优化高效统一的税费征管体系，实现征纳成本明显降低、征管效能显著提升。

练奇峰说，今年税务部门将实施深化税收征管改革提升行动，集成推进技术、业务、组织变革，推动税收征管实现数字化、智能化、场景化跨越升级。

(责编：王震、陈键)
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