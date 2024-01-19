陈汝健

“新款琵琶包设计出来了，你给提提建议。”1月16日，河北白沟金川乐器箱包制造有限责任公司总经理陈粟川将设计好的乐器包样图发给目标客户征求意见，“这是箱包设计过程中的一个重要环节。”

这个环节，让陈粟川尝到了“甜头”。经过原创设计的乐器包，客户订单量高达95%以上。乐器包获得较好市场的关键，就是走上了工业设计之路。

在箱包之都，工业设计就是做产品的差异化。

从业乐器包生产27年的陈粟川告诉记者，她的工业设计始于2019年。由此，箱包款式不仅更加新颖、更接地气，也成为别人模仿的对象。

与陈粟川一样，越来越多的白沟箱包企业，将客户需求定为研发设计的方向。

白沟箱包，是河北省107个特色产业集群之一。如何让拥有50多年历史的传统产业，由“制造”走向“智造”？“只有靠研发设计。”白沟新城改革发展科技局副局长王菲一语中的。

“为支持箱包企业走工业设计之路，我们出台了一系列政策措施。”王菲介绍，如工业设计奖励办法和购买工业设计服务补贴，每年至少列支500万元工业设计发展专项资金，奖励为工业设计作出突出贡献的企业和人才。

不仅如此，白沟新城还培育白沟时尚设计中心，打造箱包原创设计馆、工业设计基地，以此推动箱包制造业迈向中高端。

随着政策“组合拳”的逐步发力，箱包企业自主创新能力不断提升。截至2023年底，白沟认定了23家工业研发中心，引导8家企业与设计机构签订提升产品品质设计协议……

王菲告诉记者，对于产业转型升级，只要打通原创设计到数字化生产、再到销售渠道的堵点，产品就拥有市场竞争力，产业发展就始终走在前列。

销售，是箱包产业发展的关键环节，白沟箱包企业一直积极探寻突破口。

在百余平方米的选品间，货架上摆满了各种女士帆布包。一名女主播正在慷慨激扬地介绍着布包功能，旁边的男助理在电脑前记录着直播间数据。这是河北喜玛诺箱包制造有限公司箱包展厅每天上演的一幕。

“我们直播带货是每天三班倒。”该公司总经理张文君告诉记者，由她设计的大唐风彩系列布包深受青睐，直播间每天都能销售数千个。

直播带货，为张文君打开了“云”销售的“一扇窗”。她说：“目前直播销售占企业全年销售额的三分之一。”

在白沟新城，这样的直播带货场景还有很多。

“为进一步打好‘电商牌’，前不久，我们制定了《白沟新城电商联席制度》，各相关部门定期召开联席会议，分析电商产业发展现状，制定扶持政策，及时解决发展中遇到的难题。”白沟新城招商和特色产业局局长王伟男介绍，为此，他们还成立了箱包数字化转型赋能中心。

精准有力的措施，有效激发了企业直播带货的积极性。如今，越来越多企业选择“云”上转型。“我们目前拥有直播带货企业40000余家。”王伟男表示。

布局海外供应链，正成为白沟箱包企业走向国际化的一条“出海之路”。

“我们在海外20多个国家注册了自有品牌。”白沟天尚行箱包皮具有限公司总经理李红伟告诉记者，2023年，该公司的外贸销售占全年销售额的50%，预计2024年能达到70%。

多措并举让白沟箱包出口额创新高。“2023年，我们市场采购贸易出口额70.92亿元，其中以箱包为主的轻工产品占比53.05%。”白沟新城党工委书记、管委会主任刘晓梅说。

因箱包而兴，因创新而强，如今的白沟，正昂首走向宜商宜居宜业的活力新城。

(责编：王震、陈键)

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