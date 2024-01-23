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2023年全国海关检出各类传染病3.1万例

2024年01月23日17:00 | 来源：人民网
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人民网北京1月23日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2023年，全国海关检出新冠、猴痘、霍乱等各类传染病49种、3.1万例。

新冠病毒感染“乙类乙管”后，口岸疫情防控实现平稳转段，海关持续优化变异毒株监测、核酸抽检比例，适时调整出入境健康申报模式，便利国际经贸往来和人员交流。同时，加强口岸卫生检疫，制定口岸公共卫生核心能力强制性标准，坚持“多病同防”“水陆空”同防，严防疫情疫病从口岸传入。

今年，海关将强化源头管控，加强高风险特殊物品卫生检疫准入管理，构建海关生物安全监测预警平台，动态调整口岸疫情防控措施，打造“平急转换”的口岸突发公共卫生事件应急防控体系，推动口岸公共卫生核心能力强制性标准落地，坚决守牢国门检疫防线。

(责编：王震、吕骞)
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