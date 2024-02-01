新华社长沙1月31日电（记者张格、阮周围、刘佑民）《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》（以下简称“总体方案”）近日获批，积极支持湖南省建设中非经贸深度合作先行区。这是继中国—非洲经贸博览会长期落户湖南后，该省承担的又一大对非合作国家级平台，标志着中国将在内陆地区打造对非合作高地。

2023年6月29日，人们步入第三届中国-非洲经贸博览会主展馆长沙国际会展中心。新华社记者 孙瑞博 摄

经贸合作是中非合作的重大机遇之一。如今，中非之间的经贸合作规模不断扩大，领域更加多元，机制日益完善。

湖南省与非洲国家经贸合作基础好、产业契合度高、市场互补性强，是中国对非经贸合作的活跃省份之一。近三年，湖南对非进出口年均增长23.1%，规模保持全国第八、中西部第一。

近年来，湖南积极打造地方对非合作新窗口。首届中非经贸博览会于2019年在湖南长沙举办，这是中国首个国家级、综合性、国际化的对非经贸合作机制，长期落户湖南，每两年举办一届，为中非经贸合作提供了长期的交流和合作机会。

自首次举办以来，中非经贸博览会便备受关注。据了解，前三届博览会，中非各方累计签署合作项目或协议336个、金额533.2亿元，品牌影响力不断扩大，形成“湖南搭台、全国唱戏、中非共享”的办会格局。

借博览会举办契机，湖南与非洲多数国家和地区建立了贸易往来：开通长沙至肯尼亚内罗毕客运航线；推动非洲农产品准入，一批非洲产品进入中国；建立省内市州与非洲国家经贸合作对口联系机制；马拉维共和国驻长沙总领事馆揭牌开馆……

2023年11月11日，在肯尼亚姆洛隆戈，Kilimall员工在仓库内工作。新华社记者 李亚辉 摄

在愈发紧密的交往互动中，湖南与非洲的合作日趋火热。如今，湖南元素在非洲大地涌现，亦有越来越多非洲商品借力湖南平台走进中国市场。

在肯尼亚首都内罗毕近郊，Kilimall仓库呈现一片热火朝天的忙碌景象。这是一家由长沙非拓信息技术有限公司打造的跨境电商平台，也是中国第一家进入非洲互联网和电商行业的公司。

“90后”非洲小伙西拉斯·穆西约卡是Kilimall的一名老员工。在他看来，非中在商务领域的合作帮助肯尼亚填补了供应链和技术领域的空白。“如今，购物变得容易。我们可以把货物送到人们的身边，不管他们在肯尼亚的何处。”

Kilimall也为当地创造了大量的就业机会，据统计，Kilimall仅在肯尼亚就创造了超过5000个新的就业岗位。仓库里，非洲当地员工穿梭在货架间，有条不紊地处理来自中国和其他国家的商品。

与此同时，埃塞俄比亚咖啡豆、马达加斯加海鲜、卢旺达辣椒、肯尼亚玫瑰……越来越多非洲元素也在湖南走红，为两国企业带来更多机遇。

2023年7月1日，在位于湖南省长沙市的湖南高桥大市场，中非经贸博览会常设展馆展区肯尼亚馆工作人员在整理产自非洲的鲜花。新华社记者 陈思汗 摄

总体方案进一步明确了湖南在中非经贸合作领域的战略定位、发展目标和重点任务，业内人士纷纷表示，随着中非经贸博览会和中非经贸深度合作先行区两大平台的建立，湖南在内陆地区改革开放的进程中将获得更多机遇。

在31日商务部召开的专题新闻发布会上，湖南省商务厅副厅长郭宁表示，中非经贸深度合作先行区的建设，秉持“真、实、亲、诚”对非政策理念和正确义利观，坚持共商共建共享原则，将努力构建对非政策对话、经验分享、企业合作、智库研究、人员往来、货物流通的枢纽渠道和平台载体。

据了解，中非经贸深度合作先行区将重点建设非洲非资源性产品集散交易中心、中非跨境电商合作中心、中非产业链培育中心、中非金融合作中心、中西部地区对非物流中心、中非经贸交流促进中心等“六大中心”，探索合作新路径、新模式，形成一批可复制、可推广的合作新经验、新做法。

湖南省中非经贸合作促进研究会会长徐湘平说：“总体方案的实施，不仅对中非经贸合作具有重要意义，而且对于构建人类命运共同体、助力湖南高质量发展和高水平开放，具有重大的现实和历史意义。”

(责编：赵光霞、白宇)

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