人民网北京1月31日电 （欧阳易佳）“以前吃的是井水，水质不稳定，自从用上了自来水，安全又方便，不再担心用水问题，我们很满意。”江西省湖口县张青乡竹山村村民王小芳拧开厨房的水龙头，自来水哗啦流出，清洗着蔬菜，脸上笑开了花。

隆冬时节，暖阳高照。行走在湖口城乡，一座座现代化供水厂拔地而起，一条条管道送水进村到户。

饮水安全直接关系人民群众身体健康和生命安全，各地时刻关注群众饮水安全问题，切实做好安全饮水这件民生实事，突出抓好工程管理管护，加强饮用水源保护，完善安全饮水工程管护机制，才能确保工程建得成、管得好、长受益。

据介绍，近年来湖口县将推进城乡供水一体化先行县建设摆在首要位置，通过高标准建设县城水厂和管网延伸工程、并网并购乡镇水厂、强力推进规模化供水发展，对小型集中供水工程进行全面改造提升等举措，积极探索城乡供水一体化管护模式，持续提升农村饮用水安全保障水平。数据显示，2023年，全县城管网延伸工程覆盖农村人口比例达93%；百人以上工程净化消毒设施设备配备率达到100%。

同时，湖口县积极探索解决高山边远地区饮水难题，通过对小远散供水工程进行兼并提质升级改造，引进安全供水技术工艺，补齐净化消毒设施设备短板，让高山边远地区群众喝上优质水。

一方面，通过对各乡镇私营自来水厂进行并购整合，对供水管网进行全面普查、整改和完善。另一方面，采用委托管理模式，与县润泉公司签订《农村供水工程物业化管理“三全”服务协议》，通过购买服务方式，委托润泉公司对全县已建成的集中供水工程及分散式供水工程提供“三全”服务。通过这两项措施，在短时间内实现了集中式供水。

在大垅乡联丰村，由于地势较高，近年来村民都是自建水井保障饮水，湖口县整合乡村振兴和水库移民后期扶持资金建设联丰水厂，安装超滤膜净化设备，让村民喝上优质水；付垅乡东涧茶场，海拔较高，村民常年以山泉水为饮用水源，容易受季节影响而经常无水可用，通过打饮用水井，新铺设至各个自然村的管网，为该茶场400余村民提供优质饮用水；大垅乡芦岭村自来水管网老化，导致水压不够，通过铺设供水管网，解决村民用水难题……湖口县探索解决高山边远地区饮水难题，通过对小远散供水工程进行兼并提质升级改造，引进安全供水技术工艺，补齐净化消毒设施设备短板，让高山边远地区群众喝上优质水。

(责编：罗知之、高雷)

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