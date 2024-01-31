人民网北京1月31日电 （方经纶）今日，由农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、海关总署五部门共同印发的《国家南繁硅谷建设规划（2023—2030年）》，在海南省三亚市发布。

南繁基地是我国农业科研不可替代的战略资源，在科研育种加代、应急种子生产、制种繁种等方面发挥着极其重要的作用，对加快提升我国种业科技水平、保障国家粮食安全作出了重大贡献。

《规划》以种业高质量发展为主线，对南繁硅谷建设作出了全面部署。《规划》提出要努力把南繁硅谷建成国家级种业创新基地、种业高质量发展新引擎、种业科技国际合作大平台和种业深化改革开放试验区。

根据《规划》，南繁硅谷建设分为两阶段目标。到2025年，国家南繁硅谷产业带动力和国际影响力显著提升，资源、技术、人才、资金等要素集聚态势初步形成，配套政策和制度体系建立健全，种业知识产权保护体系逐步完善，营商环境大幅优化，科技攻关成果显现，国家级种业创新基地初步建成。

到2030年，海南自由贸易港制度下的种业创新体系、政策体系、产业体系健全完善，全球领先的科研院校、创新型企业、领军型人才不断聚集，种业创新质量和速度明显提升，形成一批国际领先的科研成果，集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的南繁硅谷全面建成。

(责编：方经纶、高雷)

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