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三大指标同步增长 中国造船业连续14年领跑全球

2024年01月31日16:09 | 来源：人民网
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人民网北京1月31日电 （记者栗翘楚）近日，工信部发布我国造船业最新数据，我国造船市场份额连续14年位居世界第一。

工信部数据显示，2023年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；截至12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%，所有指标实现2位数增长。此外，2023年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.2%、66.6%和55.0%，以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。

国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”。图片来源：工信部官网

国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”。图片来源：工信部官网

日前，中国船舶工业行业协会发布《2023年全球海工市场回顾》（以下简称《报告》），《报告》显示，2023年，海工市场成交122座/艘，共计125亿美元，以数量计同比下跌40%，以金额计同比下跌54%，2021、2022连续两年恢复性增长。2023年，海洋油气相关船舶依然是市场的主力，占比超过60%。浮式生产装备较2022年高位回落，2023年市场回归正常水平，成交金额65亿美元，成为影响海工市场全年成交金额下降的主要原因。从订单规模来看，当前海工市场仍处于低位，海工复苏之路曲折蜿蜒。

《报告》指出，全球海工产业竞争格局正在发生变化，从产业规模来看，中国连续6年保持全球第一海工大国的地位，新加坡、韩国市场份额日益萎缩，欧洲则登上了海上风电快速发展的列车，凭借细分领域赢得一席之地。

中国方面，在海上风电抢装潮的背景下，中国船东在国内船厂下单订造了大批风电安装船，2023年相关船舶订单有所回落，但依然包揽了全球仅有的5艘风电安装船订单。全球手持34艘风电安装船订单中，中国共30艘，占比高达88%。此外中国船厂还获得了多艘起重船、大件运输船、铺缆船等海上风电相关船舶订单。从订单来源看，中国在拓展国际市场空间上仍有较大潜力。

在高端海工装备领域，中国船厂也取得诸多实质性突破。2023年，大连造船、中集来福士、中远海运重工等在FPSO领域陆续斩获大单；惠生海工为意大利石油公司Eni年产240万吨的浮式液化天然气船（FLNG）项目在正式开工；我国首艘海陆一体化生产运营的智能FPSO“海洋石油123”顺利交付，我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜”号成功并网投产，中国海工企业正在加速由并跑向领跑转变。

《报告》分析认为，总的来说，各国基于自身优势和资源禀赋，形成了差异化的发展策略。在海上风电、海工支持船舶等常规海洋工程船舶领域，中国船厂优势已经十分明显，这里既有国内风电需求反哺的因素，也有产业规模、产业链环境的因素。在FPSO、FLNG等高价值量的浮式生产装备领域，这类装备虽然订单数量不多，但金额巨大，动辄数十亿美元，已经是拉开各国差距的重要因素，也成为当前各国关注的焦点。

(责编：罗知之、高雷)
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