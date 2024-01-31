人民网北京1月31日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，31日起至2月5日，中东部地区有大范围雨雪冰冻天气。中央气象台发布暴雪蓝色预警、大雾黄色预警，中国气象局启动重大气象灾害（雨雪冰冻）三级应急响应。

中央气象台预计，1月31日至2月5日，西北地区东部、华北、东北、黄淮北部等地有降雪，黄淮中南部、江汉、江淮西部和北部、湖南西北部、贵州中北部、重庆北部和东部等地有雨转雨夹雪或雪，上述大部地区有中到大雪，部分地区有暴雪，局地大暴雪或特大暴雪。长江中下游及以南大部地区有中到大雨，部分地区有暴雨。

2月1日至4日，河南南部、湖北中西部、安徽北部、江苏北部、山东南部、湖南西北部、贵州东部、重庆东部等地部分地区有冻雨。

气象部门提醒，恰逢春节前夕，大雾和雨雪天气将对交通出行造成较大影响，请有出行计划的公众密切关注返程沿途天气预报，确保出行安全。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经