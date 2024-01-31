人民网北京1月31日电 （记者王连香）据2024年综合运输春运工作专班数据显示，1月30日，全社会跨区域人员流动量预计超1.92亿人次。其中，铁路客运量预计1080万人次，公路人员流动量预计超1.78亿人次，水路客运量预计63万人次，民航客运量预计203万人次。

面对巨大的客流压力，交通运输部等相关部门加强运输衔接、强化安全生产、优化出行体验、提升应急能力、保障物资运输、营造温暖氛围，全力打造“平安春运、便捷春运、温馨春运”。

根据气象部门预测，今年春节期间低温雨雪冰冻等恶劣天气有可能多发。此次天气过程雨雪量大，影响范围广，持续时间长，降水相态复杂，并伴有大风和降温。其中，华北地区、华东地区北部、西北地区东部以降雪为主，西北地区东南部、中南地区中北部、西南地区东部有雨转雨夹雪转雪过程。

对此，铁路部门在春运启动前集中组织开展安全风险分级管控和隐患排查治理行动。春运期间深入开展春运安全监督检查，指导铁路运输企业排查整治隐患，堵塞安全漏洞。加强低温寒潮、冰冻雨雪等灾害性天气预防预警，遇重大灾害天气提前采取停运、限速等主动避险措施。

中国铁路南昌局上饶车务段资溪站组织志愿服务活动。中国铁路南昌局供图

此外，今年春运铁路部门将统筹新线和既有线运力资源，科学安排运力供给。国铁集团专门编制了春运列车运行图，在客流集中地区、方向和高峰时段加大运力投放。

据铁路12306提供数据显示，春运售票开始以来，已发售60岁以上旅客火车票1500多万张，重点车站和机场推出多项措施保障老弱病残孕等重点旅客出行。

民航方面，针对即将到来的雨雪冰冻天气，中国民航局表示，将认真落实民航局部署要求，压实主体责任，严格运行标准，完善应急预案，在人员、设备、物资等方面做足准备，加强值班值守和应急处置，当航班计划发生变化时及时告知旅客并做好相关服务保障。

据介绍，民航局近期实施了2023/2024年冬春航季季中航线航班优化调整，共批复国内航线每周合计增加了3198班，保障春运期间运力投入；国际方面，春运期间新增了国际定期航班及加班包机安排超过2500班，其中大部分航班计划将于春节假期前后执行。

旅客在三亚凤凰国际机场旅检大厅办理通关手续。新华社记者 赵颖全摄

随着2023年以来国际航班运力的不断恢复，加上目的地签证政策的持续便利化，出入境旅游已明显升温。携程数据显示，截至1月下旬，2024年春运入境游机票预订量同比2023年春运增长819%，春节期间入境游订单同比增长超10倍。

公路客运方面，因今年春运期间长距离跨省出行将明显增加，路网流量将持续处于饱和状态，尤其是节前返乡和节后返程两大高峰时段将承受巨大压力。

对此，交通运输部联合公安部提出了重大节假日保障公路出行八项措施，包括加强拥堵路段疏导，提高收费站通行能力，优化清障救援等。

交通运输部要求各地提前做好高速公路收费站设施设备检查，加强联网收费系统维护，确保收费车道全部正常运行，并根据流量变化合理开放，科学设置ETC车道和混合收费车道配置，提升收费站通行效率；加强高速公路服务区运营管理，督促做好停车、加油、充电等服务管理，严防停车混乱、排队拥堵倒灌主路产生的安全隐患。

同程旅行数据显示，春运第一周的客流结构主要以返乡过年的务工人员为主，流动方向主要是从东部城市、中心城市流向中西部地区，基本上北上广深及部分新一线城市是主要的出发地，贵州、四川、湖南、湖北、河南、陕西等则是重点到达地。

(责编：王连香、高雷)

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