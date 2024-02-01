数字人民币跨境试点将迎来新探索
2024年02月01日15:22 | 来源：新华网
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新华社北京2月1日电（吴雨、陈佳媛）记者了解到，中国人民银行数字货币研究所与香港金融管理局将进一步深化数字人民币跨境试点合作，探索基于数字人民币的个人小额跨境汇款服务等，为内地和香港居民企业带来更多便利。
据介绍，在中国人民银行的指导下，中国人民银行数字货币研究所与香港金管局于2020年底启动数字人民币跨境支付试点项目，涵盖香港用户兑换数字人民币、数字人民币钱包在两地线下线上商家消费支付等数字人民币使用场景。近日，中国人民银行和香港金管局推出深化内地和香港金融合作的六项举措，其中明确提出深化数字人民币跨境试点。
记者了解到，在前期测试和验证基础上，中国人民银行数字货币研究所与香港金管局将进一步深化试点合作。在前期参与验证机构的基础上，数字人民币跨境试点近期将引入更多参与运营机构及香港本地银行。目前相关机构已基本完成准备，将分批次面向公众提供服务。
在拓宽服务主体和场景方面，中国人民银行数字货币研究所相关人士介绍，将进一步便利香港居民开通和使用数字人民币钱包，丰富香港居民可使用的数字人民币钱包功能。同时，探索基于数字人民币的个人小额跨境汇款服务，提升汇款服务效率。此外，发挥数字人民币硬钱包和智能化服务优势，提供更加符合香港居民习惯的产品服务和使用体验。
中国人民银行数字货币研究所表示，将推进数字人民币和香港本地支付条码互通工作，充分复用现有受理环境资源，降低商户系统改造和投入成本，拓宽香港地区受理商户范围。在跨境电商、缴纳学费等重点场景，有序推动两地线上平台开通数字人民币支付方式。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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