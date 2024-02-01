人民网北京2月1日电 （记者孙红丽）商务部服贸司负责人今天介绍2023年全年服务贸易发展情况。2023年，我国服务贸易稳中有增，规模创历史新高。全年服务进出口总额65754.3亿元（人民币，下同），同比增长10%，其中出口26856.6亿元，下降5.8%，进口38897.7亿元，增长24.4%；服务贸易逆差12041.1亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易较快增长。2023年，知识密集型服务进出口27193.7亿元，同比增长8.5%。其中，知识密集型服务出口15435.2亿元，增长9%，增长最快的领域为保险服务，增幅达67%。知识密集型服务进口11758.5亿元，增长7.8%，增长最快的领域为个人、文化和娱乐服务，增幅达61.7%。知识密集型服务贸易顺差3676.7亿元，同比扩大423.5亿元。

旅行服务增长最快。2023年以来，旅行服务保持高速增长，全年旅行服务进出口14856.2亿元，同比增长73.6%。其中，出口增长59.2%，进口增长74.7%。

(责编：孙红丽、高雷)

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