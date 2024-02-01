人民网北京2月1日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2月1日，全国价格监督检查和反不正当竞争工作座谈会暨守护行动部署推进会在山东济南召开。会议总结2023年价格监督检查和反不正当竞争工作，部署2024年重点任务和守护行动。

会议指出，2023年各级市场监管部门攻坚克难、担当作为、锐意进取，推动价格监督检查和反不正当竞争工作迈上新台阶、取得新成效。价格监管执法有力有序，快速有效应对突发事件，市场价格秩序保持平稳。反不正当竞争执法深化拓展，商业秘密保护工作深入推进，公平竞争环境进一步优化。打传规直工作扎实开展，传销活动得到有力遏制，直销行业发展信心得到提振。全年，各级市场监管部门共检查涉企收费单位7.9万家，罚没4.3亿元，退还企业21.6亿元，查办各类不正当竞争案件12496件，罚没金额5.82亿元，为维护公平竞争市场秩序、激发经营主体活力、推动经济回升向好作出了积极贡献。

会议强调，要贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕讲政治、强监管、促发展、保安全工作总思路，坚持监管为民、坚持问题导向、坚持系统观念，抓好2024年价格监督检查和反不正当竞争工作。加大涉企违规收费专项整治力度，聚焦重点领域，创新治理机制，落实好结构性降费减负政策。加大市场价格监管力度，开展初级产品价格监测监管，强化教育、医疗等民生领域价格执法检查，抓好网络平台价格收费常态化监管。加大反不正当竞争监管执法力度，依法查处“一老一小”、医疗美容、消费品等民生领域不正当竞争行为，加强网络反不正当竞争工作，扩大全国商业秘密保护创新试点，推进商业秘密保护强企护链工程。加大打传规直工作力度，坚决防范聚集式传销风险反弹，持续打击网络传销，促进直销企业规范健康发展。加强法规制度建设，系统推进法治监管、信用监管、智慧监管。加强执法队伍建设，坚持政治引领，推进行风建设，做到清正廉洁。

(责编：杨曦、高雷)

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